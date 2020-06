Fim de semana tem Jads e Jadson, Sambô e Toquinho; Confira as lives

As transmissões ao vivo via rede sociais, as famosas lives, programadas para este sábado (13), contam com artistas nacionais e internacionais.

Para hoje, os brasileiros vão poder curtir, o sertanejo Luan Santana, Xand Avião, Elba Ramalho, Fafá de Belém, entre outras.

Já no Domingo, o MPB e o sertanejo seguem fortíssimos, e teremos ainda a dupla sul-mato-grossense, Jads e Jadson ao vivo na FM Difusora Pantanal 101.9, a partir do 12h.

Confira a lista completa de apresentações neste final de semana.

Sábado

- Wallas Arrais - 15h - Link

- Elba Ramalho - 16h - Link

- Cat Dealers - 16h30 - Link

- Fafá de Belém - 17h - Link

- Sambô - 18h - Link

- Frejat - 19h - Link

- Roberta Miranda - 19h - Link

- Toquinho (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

- Xand Avião - 19h - Link

- Paulo Ricardo - 20h - Link

- Zeca Baleiro (Cultura em Casa) - 21h30 - Link

- Teresa Cristina - 22h - Link

- Luan Santana- 22h30 - Link

Domingo

– Diogo Nogueira – 12h - Link

- Jads e Jadson- 13h – Link e FM Difusora Pantanal 101,9

- Sorriso Maroto – 14h - Link

- Só pra Contrariar – 15h - Link

- Martinho da Vila – 15h – Link

- Marília Mendonça e Maiara e Maraisa (live das patroas)- 17h - Link

- Falamansa – 18h – Link

Deixe seu Comentário

Leia Também