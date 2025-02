Fim de semana tem mais esquenta de Carnaval, feira de adoção e exposição na Capital

Sextou com vários eventos em Campo Grande. Tem esquenta de Carnaval mais uma vez, exposições, feiras e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Exposição "Povos da Terra" – Nesta amostra sobre as comunidades quilombolas e indígenas, o artista GHVA destaca suas expressões culturais e o artesanato tradicional dos povos originários. Das 9h às 18h, na Casa de Cultura, localizada na Av. Afonso Pena, 2270. Entrada é grátis.

A Ferro e Fogo - Com classificação livre, esta é mais uma exposição do Projeto Arte nas Estações, com 113 obras de 27 artistas. Das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octavio Guizzo. Entrada é grátis.

Mistura das Minas - O trio Mistura das Minas apresenta pagode, MPB e samba, com participação da cantora Ariadne. A partir das 18h, no Mistura Bar, localizado na Rua 14 de Julho, 239. Entrada é grátis.

Vem que tem pagode - Nesta sexta a 5º edição de “Vem que tem pagode”, com a presença do grupo Made in Samba e convidados. O evento vem com samba e pagode para iniciar o fim de semana. A partir das 18h, no Don Menegazzo, localizado na Rua AbdulKadri, 5. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

Grupo Sampri – Edição Carnaval - O repertório do samba atual e clássico do Grupo Sampri anima a cervejaria Capivaras nesta sexta-feira. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10 a partir das 19h.

Espetáculo teatral “Escorial” - Artistas de Nova Andradina trazem a peça que dialoga com a farsa, o teatro do absurdo, o corpo do ator, a loucura e o poder. Escrito em 1926 por Michel Ghelderode e dirigido por Breno Moroni, o espetáculo tem acessibilidade em libras. A partir das 19h30, na Rua Trindade, 401. Entrada: a partir de R$ 20,00 ingressos pelo site.

Stand-up Maurício Meirelles - Textos de Stand-up Comedy de Maurício prometem risadas e manter seu estilo reflexivo sobre sua vida, diferenças de gerações e conflitos no dia a dia. Após o show, o comediante convida para participar do seu quadro “Webbullying”, onde entra nas redes sociais de uma pessoa escolhida e cria situações com contatos. A partir das 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 57,00 ingressos pelo site.

Os alquimistas - Primeiro show do ano da banda de rock de garagem para dar as boas vindas ao final de semana. A partir das 20h, no Vexame, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: confirmar no local.

Gabriel Noah - Sexta-feira é dia de rock no Porks, com Gabriel Noah. A partir das 20h, no Porks Campo Grande. Entrada é grátis.

Especial Nacional - A banda Plebheus vem para agitar o final de semana com muito MPB e rock nacional. A partir das 20h, no Blues bar, localizado na 15 DE NOVEMBRO, 1186.

Perreo Árabe – O DJ TGB comanda o som, enquanto a bailarina Lisa Lima apresenta um show de dança árabe. A partir das 21h, no Quiçá Gastrobar. Entrada é grátis.

Fetish - Show de pole dance, lap dance e com direito a darkroom. A sexta-feira na non vai ser quente com muito pop e funk, na line-up tem DJ Christopher, Pablo Pacheco, Lannovisk, Brennin e Jubba. A partir das 23h, na NON, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 15,00 ingressos pelo site.

Reboladaz - Com o ritmo envolvente do Reggaeton e os hits da Anitta, animam com pop e funk na Daza. Começa às 23:59 na DAZA CLUB, localizado na Rua Marechal Rondon. Entrada: a partir de R$ 15,00.

SÁBADO

Feira de Antiguidades - A antiga e tradicional feira de antiguidades volta para a Praça Ary Coelho. Será das 8h às 15h, na Praça Ary Coelho. Entrada é grátis.

Feira de Adoção de Pets - Para quem está procurando um novo parceiro fiel para todos os momentos, o Projeto Vida Animal realiza a Feira de Adoção de Pets. Para adoção serão disponibilizados cães e gatos, filhotes e adultos, de diversas raças. Todos os filhotes são vacinados e vermifugados e os adultos são castrados e vermifugados. Será 14h às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada é grátis.

Bloco “Tá dando Pinta” - Os Renê, Bruandra, LadyAfroo e Fábio Jara vem com muita música para o bloquinho de sábado para celebrar a diversidade e a inclusão da comunidade LGBTQIA+. As performances são atrações confirmadas com Biajog, Dani, Gussi e Lekita. Será das 15h à 00h, na Praça Cuiabá. Entrada é grátis.

Esquenta Capivara Blasé - Último ensaio antes do carnaval, o bloco vem com Karla Coronel e Silveira para animar o sábado. Será das 17h às 23h, na Esplanada Ferroviária, localizada na Av. Calógeras, 3143. Entrada é grátis.

Pré-carnaval - B loco Eita! - A Cervejaria Capivaras está em clima de carnaval com o Bloco Eita! neste sábado. Começa às 17h, no Capivaras Cervejaria. Entrada: portaria R$ 10,00.

Espetáculo “Dom Quixote de La Mancha” - A Turma do Bolonhesa promove mais uma apresentação da peça “Dom Quixote”, com apoio da Fundação de Cultura de MS. O evento é livre para todos os públicos. A partir das 17h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Bando do Velho Jack - A Cervejaria Canalhas traz MPB e rock nacional com o Bando do Velho Jack, abertura de RogerSimons. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. A partir de R$ 50,00 ingressos pelo site.

Sócios Band Special Rock Night - Show nostálgico com relembrando pop e rock nacional. Com sons de Lulu SAntos, Paralamas do Sucesso, Ana Carolina, Almir Sater. Começa às 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

Sarau do Belchior - Cultura do Modão Sertanejo relembra sucessos da música sertaneja, se autodenominando como evento para os 30+ da Capital. Começa às 19h, no Parque Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, 320. Entrada: a partir de R$ 55,00 ingressos pelo site.

Vem Morena - O Forró será a noite toda, com a presença do grupo rolê da dança, o Arena traz Flor de Pequi para agitar a noite. Será das 19h até 00h30, na Arena Sunset, localizada na Av. Três Barras, 1145. Entrada: a partir de R$ 25,00 ingressos antecipados pelo núemero (67) 99215-7610).

Pré-Carnaval Cordão Valu e Igrejinha - O Cordão Valu convida todo o público para a quadra da Escola de Samba Igrejinha para uma folia de pré-carnaval, ao som do grupo Sambacaos e da Bateria Absoluta da Igrejinha. A partir das 19h, na Quadra da Igrejinha, localizada na Av. Ernesto Geisel, 5982. Entrada: antecipados a R$ 15.

Eletronicuzinho - O DJ André Garden agita a sexta-feira com eletrônico no Vexame bar. A partir das 20h, no Vexame, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: confirmar no local.

Coldplay Cover SP - Cover da banda de rock e pop Coldplay vem para Capital em uma única apresentação, show 100% sincronizado com telão, caracterização e sonorização com a banda Cover Up. A partir das 20h, no Blues bar, localizado na 15 DE NOVEMBRO, 1186. Entrada: a partir de R$ 35,00 ingressos pelo site.

Pra Sempre, Cringe - Evento para os millennials ao som das melhores dos dos anos 80, 90 e 00' no Mirante Pub, com distribuição de doces anos 90 ao som de ragatanga. Começa às 22h, no Mirande Pub, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Com tema Carnaval, esta edição conta com música do Grupo Mahila, Grupo Koisasamba e lançamento do Bloco Barra de Saia. Além, é claro, de barracas de comida, artesanato regional e atividades para as crianças. Será das Das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Feijoada da Verde e Rosa - Versão esquenta de Carnaval, a escola de samba Unidos da Vila Carvalho chega com Netinho de Paula, Daran Junior, Bateria “Surdo Um” da Mangueira e Bateria Poderosa da Vila Carvalho na tradicional Feijoada Verde e Rosa. A partir das 11h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 100, com vendas pelo WhatsApp (67) 99270-6330.

Feira de Adoção de Pets - Para quem está procurando um novo parceiro fiel para todos os momentos, o Projeto Vida Animal realiza a Feira de Adoção de Pets. Para adoção serão disponibilizados cães e gatos, filhotes e adultos, de diversas raças. Todos os filhotes são vacinados e vermifugados e os adultos são castrados e vermifugados. Será das 14h às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é grátis.

Feira de Brechó Cool Stuff + DJ Chico - Curte moda sustentável? Este domingo a Feira de Brechó Cool Stuff acontece no Capivaras. A partir das 17h, no Capivaras Cervejaria. Entrada é grátis.

Bloco Forrozeiros MS - Curte forró e carnaval? A banda Flor de Pequi comanda o esquenta do pé de serra para fechar o final de semana com estilo. Começa às 19h, no Kafofo, localizado na Rua Temistocles. Entrada: R$ 20,00 - quem estiver com abadá: R$ 15,00.

