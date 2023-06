Fim de semana tem muito pagode na Capital com Menos é Mais e Sorriso Maroto

Sextou, sabadou, e domingou! Fim de semana tem muito pagode na Capital, com show dos grupos Sorriso Maroto, Menos é Mais e Kamisa 10. Além disso, tem feira de artesanatos e culinária, teatro e já começaram as programações de férias para criançada. Confira a Agenda Cultural do JD1 desta semana:

SEXTA-FEIRA

1° Festival de Comida e Movimento - A programação é de oficina de jardim comestível para estudante da rede municipal, feira de produtores do Slow Food Pantanal; Vivência de Saberes e Sabores com Elianai Dias e sua Vó Florinda Sol; Encontro sobre cinema e gastronomia com Dra. Maria Adelia Menegazzo; Exibição dos filmes Valorização da Culinária Terena, A Rainha do Brasil, Verde Milho, Doce Milho, e conversa sobre os filmes após a exibição. Será até às 22h, na Galeria de Vidro e Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta semana contará com recreação e brincadeiras com o grupo Guavira, show de Leandro e Galeano, apresentação de danças juninas de colégios, e da dupla Eros e Lorenzo. Acontece das 17h30 às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Beca Rodrigues - A cantora paulista, criada no Rio de Janeiro e sul-mato-grosensse de coração, se apresenta no Laricas Cultural com seu trabalho "Eu Sou O Ritmo". Começa às 17h30, no Laricas Cultural. Entrada: couvert artístico de R$ 6.

Feira São Chico - Fielmente, toda sexta, a Feira São Chico se coloca na rua para trazer muita gastronomia, moda e artesanato. Nesta edição terá o Festival Vivipastel e burger capivara. Será a partir das 18h, na Rua Laguna, 265. Entrada é gratuita.

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segue na celebração da 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana. Nesta sexta a programação se inicia às 19h com missa de abertura; seguido de show de Pedro Henrique e Miguel. Começa às 19h, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo nesta sexta-feira, em única apresentação. Começa às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00.

Circo Mundo Mágico - Tem picadeiro em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. A partir das 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

SÁBADO

Grupo Casa - O teatro Grupo Casa inicia em julho a programação especial de férias para adultos e crianças com lançamentos de livros escrito por crianças do Grupo Casinha. Sessões às 10h e às 17h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: de R$20 a R$40.

Contos de Brincar e Cantar - O espetáculo infantil que mistura teatro com brincadeiras, cantigas e memórias “Contos de Brincar e Cantar” será apresentado pelo Edu Brincante e Gabi Cantante. O artista se apresenta com um baú mágico com muita ludicidade. Será a partir das 14h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Maratona Campo Grande - Começa nesta sexta-feira (30) a programação cultural da 2ª edição da Maratona de Campo Grande que oferece, gratuitamente, atividades para todas as pessoas entre talk shows e apresentações musicais. Na sexta, a Cidade da Maratona abre das 08 às 19h, com DJ’s e show de Guga Borba. Será das 08h às 19h, na Cidade da Maratona, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Torneio de Xadrez Blitz - Este sábado tem torneio de xadrez valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE). A partir das 14h, na Loja 115 ao lado da Positivamente Academia, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita; inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357.

Oficina de arte e cine clubinho - na Sala de Arte do Sesc a criançada poderá se divertir e aprender técnicas de mistura de cores e tons com a pintura de um flamingo sobre a tela. Para participar da atividade é preciso levar os materiais para oficina como tela de 30x40 cm, um pincel largo, um pincel fino e cola branca. A programação do Cine Clubinho é dos curtas “Calango Lengo - Morte e Vida sem ver a água”, “Saci, juro que vi” e “A mágica da música”. Começa às 15h, na Sala de Artes Visuais do Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada: gratuita, mas é preciso retirar o ingresso meia hora antes da oficina.

Espetáculo “Os Irmãos do Logo Ali” - Tradicionalmente, sábado é dia de teatro no Espaço Sesc com duas sessões. Desta vez, o Grupo Guavira alegrará as crianças com o espetáculo Os Irmãos de Logo Ali. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - No sábado tem mais uma feirinha Arte com Missão, com muito artesanato, gastronomia e moda. Acontecerá das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Sorriso Maroto, Menos É Mais e Kamisa 10 - Os três grupos de pagode se apresentam no mesmo dia, 1° de julho, durante o festival Samba Brasil, no Shopping Bosque dos Ipês. O evento é considerado um dos maiores entre os fãs de pagode. Os portões abrem às 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 50 (pista), pela página SeuTickets.

Roda de Samba Misturô - Sábado é dia de roda de samba no Laricas Cultural! Isa Ramos, Angelique com a participação de Juci Ibanez e Alex Silveira animam a noite. A partir das 17h30, no Laricas Cultural. Entrada: couvert artístico de R$ 10.

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - No sábado, a programação se inicia às 19h com missa e depois tem show de Rancho Grande e Ricardo Siqueira. Começa às 19h, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

Valsa nº 6 - Neste fim de semana tem temporada popular de teatro na companhia Fulano di Tal, com apresentação de “Valsa nº6”, de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz Tauanne Gazoso transita entre a realidade, memória e alucinação para compreender os fatos que resultaram na morte de Sônia, uma adolescente de 15 anos. Está marcado para às 20h, no Espaço Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

DOMINGO

Maratona Campo Grande - No dia oficial da corrida, tem aquecimento com DJ DS das 5h às 7h, apresentação musical com grupo de samba das 7h às 9h, e show da Banda V12. O funcionamento será das 5h às 12h, na Cidade da Maratona, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - No domingo, depois da missa tem peregrinação dos motoristas, carreata em direção ao santuário, e benção. À noite, o show será com Enivan Silva. A partir das 7h, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

Churrasco de Ouro - O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência realiza neste domingo o almoço Churrasco de Ouro com muita costela gaúcha e bailão. A abertura ficará por conta do grupo Jeitão Pantaneiro, logo após o almoço, às 13h00, trazendo ritmos envolventes e contagiantes da tradição pantaneira. Depois é a vez do Grupo Garotos de Ouro, do Rio Grande do Sul, tomar o palco e embalar o público com seus sucessos nacionais. Serão mais de 8h de evento. A partir das 10h30, no CTG Tropeiros da Querência, localizado na Rua Miguel Sutil, 445. Entrada: a partir de R$ 75,00; crianças de até 6 anos não pagam, e dos 7 aos 12, a entrada é R$ 40,00.

Dia Internacional do Reggae - Para comemorar a data a programação é de show de tributo a Bob Marley e Lincon Gouveia, com Canaroots e convidados, o grupo Rockers Sound System também se apresenta no evento, que contará com feira de arte, artesanato e alimentação. A partir das 15h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Contação de História - Para entreter as crianças no domingão, o artista Nano Elânio preparou diversas histórias. Ele se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Arraiá Café, Mé e Cuié - Comidas típicas, docinhos, bebidas e rastapé com Gabriel Chiad. A segunda edição do Arraiá Café, Mé e Cuié acontece no domingo, no espaço entre o Eden Beer e o Nami. A partir das 16h, na Av. Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Bem-Me-Quer - A segunda edição da festa Bem-Me-Quer trará muita musica brasileira com show ao vivo do Projeto Kzulo, dj set de LadyAfroo e Gustavo Freitas, performances de pirofagia com Tribo de Aruanda, leitura de tarô, brechós e flash tattoo durante o evento. Está marcado para às 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 5.

Grupo Casa - Começa a temporada de férias com espetáculos todo final de semana. Neste domingo haverá apresentação do espetáculo “A borboleta mais velha do mundo”. Todo o dinheiro da bilheteria será para a compra de arquibancada para equipar espaço do Grupo Casa. Começa às 17h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

Valsa nº 6 - Neste fim de semana tem temporada popular de teatro na companhia Fulano di Tal, com apresentação de “Valsa nº6”, de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz Tauanne Gazoso transita entre a realidade, memória e alucinação para compreender os fatos que resultaram na morte de Sônia, uma adolescente de 15 anos. Começa às 20h, no Espaço Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

