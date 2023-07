Fim de semana tem Natiruts, festas julinas e eventos culturais na Capital

Neste fim de semana, a programação é de muitas festas julinas, shows de pagode, samba e brasilidades. Além dos shows, na Capital também terá apresentações de teatro, leitura de livro e espetáculos. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - A programação começa com brincadeiras recreativas com a equipe Brinquemania. Depois, vai ter oficina de massinha de modelar caseira e oficina com o grupo de escoteiros Padre Heitor Castoldi para crianças maiores de seis anos, com técnicas de sobrevivência e acampamento, jogos de escoteiro e muito mais. O show musical fica no comando de Guga Borba com o melhor do pop rock. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada: Ingressos no site.

Ariadne - Para animar a sexta-feira, Ariadne se apresenta no Laricas Cultural em um show com muita brasilidade. Começa às 17h30, na Laricas Cultural, Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Entrada: couvert artístico de R$ 8.

Arraiá Arena Buracão - O arraiá do Aero Rancho chegou com oito shows confirmados, no palco da Arena Buracão irão se apresentar: Ginga Brasil, Pagodiô, Jorge e Alisson, Paulo Medina, DJ Mascote, DJ Toninho e Hildo Viana. Está marcado para às 18h, no Arena Buracão, localizado na Rua Independente, 914. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Festa Julina Norte Sul Plaza - Vai ter uma convidada especial: a Barbie Caipira. Vai ter barracas com comidas típicas à venda, pipoca e algodão doce gratuitos, painel temático para tirar fotos, quadrilha e brinde surpresa pra quem ir à caráter. A partir das 14h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada: Ingressos no site.

Feijuca do Deko - Para recuperar os prejuízos de um acidente e cobrir parte dos gastos, Deko fará uma feijoada no Ponto Bar. As opções da feijoada são: marmitex para viagem e convite para consumo local. A partir das 11h, no Ponto Bar. Entrada: entre R$ 25 e R$ 35.

Encontro de Miniaturas - A quarta edição do Encontro de Miniaturas acontece neste final de semana, com exposição de vários exemplares de miniaturas de carros e stand de vendas. Começa às 11h, na Av. Rita Vieira de Andrade, 1.316. Entrada é gratuita.

Clube de Xadrez - O Clube Richard Réti traz os torneios Blitz (rápidos) para o Shopping Bosque dos Ipês. Os torneios são válidos pela Confederação Brasileira de Xadrez. A participação é gratuita, uma vez por mês, e há taxa de inscrição simbólica quando há jogos válidos. Começa às 14h, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte - Na oficina do Sesc Cultura deste fim de semana, a criançada vai aprender a fazer "a arte dos grandes olhos de Margaret Keane", uma pintora norte-americana que pinta mulheres, crianças e animais com olhos bem grandes, que virou a marca registrada da artista. Para participar é preciso levar uma tela de 30x40 cm, um pincel largo e um pincel fino. A atividade é para crianças de cinco anos, acompanhada de um responsável. Está marcado para às 15h, na Sala de Arte do Sesc Cultura, localizado na Av. AFonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Contação de História - Sábado é dia de história para a criançada. Em duas sessões, o artista Nano Elânio se apresenta no Espaço Sesc. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Samba Campo Grande - Na edição sunset do festival de pagode, serão dez artistas se apresentando em um palco 360° graus. Dieguinho, Cristiano Negão, DJ Seballo, Acaso, Humildemente, Tempero do Samba, Diz Ai, Pegada do Macaco, Pagodio e Andinho são as atrações confirmadas para o pagode de sábado. Começa às 16h, na Arena Sunset, na Av. Três Barras, 1.145. Entrada: a partir de R$ 30.

Arraiá Orla Morena - A Orla será ocupada neste final de semana com uma grande festa julina, com comidas típicas, música, teatro, cortejo, artesanato, brechós e área kids. Está marcado para às 17h, na Orla Morena. Entrada é gratuita.

Arraiá Arena Buracão - Evento aberto a toda advocacia e sociedade, o arraiá beneficente da OAB(Organização Brasileira de Advogados), terá atrações musicais, comidas típicas, quadrilhas, espaço para crianças e muito mais. A organização do evento pede a doação de um litro de leite. O lucro será revertido a entidades assistenciais. Começa às 16h, no estacionamento da OAB, na Av. Mato Grosso, 4.700. Entrada é gratuita.

Espetáculo de Contação de História - No Sesc Encena, o grupo HabiliDoces se apresenta no Átrio do Sesc Cultura. O espetáculo terá números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e contação de história. Começa às 16h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Leitura de Livro - O segundo encontro para leitura integral de livro traz a obra "Dez dias num hospício", da jornalista estadunidense Nellie Bly. Na obra, a jornalista conta quando precisou se infiltrar como paciente no "asilo de lunáticos de Blackwell's Island" e escrever sobre o que presenciaria no local. A leitura do livro será feita por Febraro de Oliveira, Isloany Machado e Lígia Burton A partir das 16h30, no Bem Te Vi Café, localizado na Rua José Antônio, 1.479. Entrada é gratuita.

Arraiá do Laricas - Em mais uma edição do Arraiá do Laricas, Lady Afro, Flor de Pequi e Dovalle são as atrações confirmadas, terá pescaria, barraca do beijo, correio elegante, barraca de doce e comida típica de festa julina. Começa às 17h30, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Entrada: R$ 10, até às 19h30.

Tributo Nando Reis - Na cervejaria Canalhas tem tributo de Nando Reis e Cássia Eller, com os shows da banda One Way e Marina Dalla. Será às 18h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada: R$ 20.

Arraiá Arena Buracão - O arraiá do Aero Rancho chegou com oito shows confirmados, no palco da Arena Buracão irão se apresentar: Ginga Brasil, Pagodiô, Jorge e Alisson, Paulo Medina, DJ Mascote, DJ Toninho e Hildo Viana. A partir das 18h, no Arena Buracão. Entrada é gratuita.

Arraiá da Vila Carnajulina - A tradicional Carnajulina da Vila Carvalho chegou com barracas de comidas típicas, bebidas, com muitas atrações musicais. Além das bandas de samba, a bateria poderosa da Vila Carvalho estará presente para animar a festança. Às 18, na Quadra da Carvalho, localizado na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Arraiá da Paróquia São Judas Tadeu - A Paróquia São Judas Tadeu realiza neste final de semana a festa julina, que envolve todas as comunidades da paróquia. Neste ano, a festa simboliza o marco do 35° novenário de São Judas. O arraiá acontece após a celebração da Santa Missa, às 18h30. Na festa, além das receitas típicas, haverá muita diversão para todas as idades. Corajosos poderão participar do desafio do pau de sebo e os mais românticos poderão se encantar com o casamento caipira. Começa às 20h, na Paróquia São Judas Tadeu. Entrada é gratuita.

Arraiá de Rua - No bairro Taquarussu, o arraiá solidário de rua terá comidas típicas, bebidas e muita diversão. A festa julina beneficente tem como objetivo estruturar o barracão Senzala Matamba Inkossi no Bairro Taquarussú. Será das 18h às 23h, na Rua Diadema, 603. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada: Ingressos no site.

Arraiá do Rolê - A primeira edição do Arraiá do Rolê da Dança veio aí, com apresentação das bandas Tapiocá Forró, Ipê de Serra e Flor de Pequi. Serão dez horas de festa, com barracas de comidas típicas, brincadeiras tradicionais e muito forró. Será a partir das 14h, no Circulo Militar. Entrada: R$30.

Iludidamente - O Mago Tom se apresenta no Espaço Sesc com muita ludicidade e diversão para a criançada. Serão dois espetáculos durante a tarde. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc no Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

MS Ao Vivo - Após ser adiado no mês passado, a primeira edição do MS ao Vivo acontece neste fim de semana. O show de abertura fica por conta da cantora campo-grandense Karla Coronel e a banda Natiruts traz a Capital a turnê "Good Vibration". Será às 18h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também