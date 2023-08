Fim de semana tem passeio de bike, feira e espetáculos na Capital

Agosto segue e os fins de semana continuam animados na Capital. Nesta sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20) a Cidade Morena está recheada de eventos para todos os gostos e, muitos deles, de graça. Confira as principais atrações:

SEXTA-FEIRA

Hackaton: Maratona de Programação - Organizado para ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Living Lab Sebrae-MS, o Hackaton é uma competição organizada pelo Comper e Fort Atacadista para os aficionados por tecnologia, sejam eles profissionais, acadêmicos ou entusiastas, em busca de soluções para o setor de varejo e alimentação. O primeiro desafio acontece já na sexta-feira, com a formação de equipes, abrindo caminho tanto para grupos já constituídos quanto para indivíduos que se inscreveram sozinhos. Será naRua Brasil, 205. Mais informações.

Festival Canção das Escolas Estaduais - A final do Festival Canção acontece nesta sexta-feira, em uma competição que reúne dez estudantes que compuseram músicas autorais para participar do Festival. A partir das 16h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

A Arca - A banda Campo-grandense A Arca dominará a sexta-feira com muito metal e rock n' roll na Cervejaria Canalhas. Começa às 18h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada: R$ 20.

Experiência de Dança - Em comemoração ao Dia do Folclore Brasileiro, que é 22 de agosto, o Festival para Infância e Juventude UBU ERÊ, traz a ação "Experiência de Dança", com o Grupo Renda que Roda. Será às 19h, no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Made in Samba - A primeira edição Mulheres do Made in Samba traz os talentos femininos sul-mato-grossenses Karla Coronel, Ariadne, Isa Ramos e Lauren Cury para alegrar a sexta-feira. O evento também terá Juci Ibanes, Yullie Maciel e Dj Mari Ogatha como convidadas especiais. Está marcado para às 19h, no Santa Teresa Botequim, localizado na Avenida Noroeste n° 1232. Entrada: R$ 20, pelo link.

TorresmoFest - Nesta sexta-feira, o Cover Legião Urbana, apresentado pela Banda Plebeus anima o Festival do Torresmo que acontece no estacionamento do Shopping Campo Grande. No cardápio, a carne suína é o carro chefe do evento. A partir das 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Festival de Música - O último dia da 16ª edição do Encontro com a Música Clássica, acontece nesta sexta-feira. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande se apresenta em um concerto em homenagem à Guerra do Peixe, com participação especial de Coro Arte Viva e Coral Sindifiscal. Para garantir o lugar na apresentação, é preciso reservar pelo link. Começa às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita.

Colabora aí Bebê - O evento beneficente para a gravação do DVD do grupo Pagodiô acontece nesta sexta-feira. Toda renda arrecadada no evento será destinada para custear as despesas da gravação. A entrada é gratuita até a 0h, para quem se inscrever no formulário de participação, pelo link. Começa às 22h, na Avenida Ernesto Geisel, 4.546. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Márcia Sensitiva - Pela primeira vez em Campo Grande, Márcia Sensitiva fará uma palestra com o tema "Acorda pra Vida", em duas sessões. Ao final da palestra, haverá uma energização coletiva e Márcia ainda sugere que o público faça jejum espiritual antes do evento. Será às 18h e 21h, no Teatro Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 80, pelo link.

Deive Leonardo - Escritor e evangelista chega a Campo Grande pela segunda vez com a turnê “A resposta”, que irá conduzir o público a viver uma nova experiência com Deus. Está marcado para às 19h, no Ginásio Guanandizão.

Encontro Brasil Paraguay - O primeiro Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguay acontece neste sábado, para afunilar a relação entre os países sob os aspectos do Turismo, Cultura e Economia. A programação do evento é de palestras sobre turismo, influências culturais entre os países. A Rota Biocêanica também será abordada durante as apresentações. A cantora de Assunção, Mirta Noemi Talavera se apresenta para o público. A partir das 8h, na Colônia Paraguaia. Entrada é gratuita, se inscreva pelo link.

Farofa da Brenda - Campo Grande receberá um evento especial para quem gosta da dança e do fitness: o Farofa da Brenda. Essa será a primeira edição de uma aula de fitdance aberta ao público em geral, com o objetivo de promover a integração, diversão e, acima de tudo, a saúde física e mental por meio da dança. Será às 15 horas, no Bartholomeu, que fica na Rua Oceano Atlântico, 115. Entrada: a partir de R$ 20.

TorresmoFest - No sábado, a programação do TorresmoFest é especial! Além do cardápio diverso com carne suína, a jornada musical será diversificada. As atrações do evento começam a se apresentar às 14h com Vinícius Ayres. Às 17h, a dupla sertaneja Luis Fernando e Zé Miguel encanta o finalzinho de tarde. Amanda continua animando a noite, com repertório sertanejo, às 20h. Começa às 14h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sarau Reggae - Com 12 horas de duração, o Sarau Reggae acontece neste final de semana. Durante o evento, shows, e atrações como yoga, capoeira, decido acrobático animarão os amantes de natureza. Começa às 15h, na Rua Alto da Lapa, 81. Entrada: a partir de R$ 20.

Oficina - A oficina artística "Modelagem do pote caracol", para divertir a criançada. A atividade é para crianças a partir de 5 anos e é preciso estar acompanhada do responsável. Para participar é preciso levar um quilo de argila escolar e uma caixa de sapato. Os ingressos serão distribuídos meia hora antes da ação. Será às 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Requebra Torto - A Cia Apoema se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc. O espetáculo "Requebra Torto" provocará o imaginário da criançada com cantigas, com brincadeiras de infância. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Espetáculo - A programação do "Festival para infância e juventude UBU ERÊ" se encerra neste sábado com o espetáculo "Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi", com o Grupo UBU, que trará contos, lendas e manifestações populares da região de Rochedo, Baianópolis e Corguinho. Está marcado para às 16h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Show Grupo Acaba - O Grupo Acaba se apresenta neste sábado e canta Dores do Pantanal e Barbaré. Além disso, no show, Geraldo Espíndola fará uma participação especial. O evento, que é gratuito, pretende arrecadar alimentos não perecíveis em prol de instituições sociais e a Fundação de Cultura pede que o público leve 1kg de alimento para doação. Será às 17h, na Concha Acústica Helena Meirelles. Entrada é gratuita.

Bêbados Habilidosos - A banda Bêbados Habilidosos fará três horas de rock e blues. O setlist da banda trará os maiores clássicos autorais, improvisos e participação de grandes músicos do Estado. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: a partir de R$ 20, pelo link.

Bon Odori - A 37 Edição do Bon Odori acontece neste final de semana. O evento tradicional, é como se fosse o dia dos finados no Brasil, mas com o aspecto alegre, com dança para honrar e reencontrar os espíritos dos ancestrais. Será das 19h às 23h, na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, localizada na Avenida Ministro João Arinos, 1.792. Entrada é gratuita.

Rolê Bicicrético - Em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista, o Rolê Bicicrético realiza um evento com o objetivo de conscientizar a respeito da mobilidade urbana. No rolê terá corrida e gincana com bike. Além disso, o Rolê lançará o Bici Fórum de Campo Grande de 2023. Será às 18h, no Mr. Hoppy, localizado na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Festival da Mata - A primeira edição do Festival da Mata traz diversas atrações e shows para ocupar a Mata do Jacinto. O festival terá sorteio de prêmios, brinquedos infláveis para criançada se divertir, comidas e bebidas e shows de A boa do Dieguinho e Grupo Uirapuru. Começa às 19h, na Associação de Moradores da Mata do Jacinto, localizada na Rua Olímpio Klafke, 328. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Feira do Bosque da Paz - A edição comemorativa ao um ano de existência de Feira do Bosque acontece neste domingo. Serão mais de 500 expositores nas áreas de artesanato, moda autoral, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

TorresmoFest - O encerramento do evento que animou a gastronomia na Capital, trará uma eclética seleção de tributos. Dany inicia as apresentações e faz uma homenagem ao Pop, às 14h. Em seguida, o Cover Paramore, apresentado pela Banda Red se apresenta às 17h. O grupo On The Road finaliza os shows da noite, com uma interpretação de cover Guns N' Roses. A partir das 14h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Clube da Bike: Passeio Ciclístico - O passeio é organizado pelo Comper e Fort Atacadista. Quem é apaixonado pelo esporte ou quer começar a pedalar, não pode perder a oportunidade de participar do 1º Passeio Ciclístico Clube da Bike, em Campo Grande, no dia 20 de agosto, um dia após o Dia do Pedal. Mais informações.

Nano Elânio - O arte-educador e musicoterapeuta Nano Elânio embala o público com a contação de história. A apresentação terá interação e musicalidade para animar a criançada no domingo. Nano se apresenta em duas sessões. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Vila dos Dragões - Inspirado no universo Viking e no enredo do filme "Como Treinar o Seu Dragão", o parque Vila dos Dragões oferece uma grande experiência para a criançada se aventurar no mundo dos dragões. A classificação é de 3 a 12 anos. Das 12h às 20h, no Shopping Campo Grande. Entrada: R$ 50 por 30 minutos.

Bon Odori - A 37 Edição do Bon Odori acontece neste final de semana. O evento tradicional, é como se fosse o dia dos finados no Brasil, mas com o aspecto alegre, com dança para honrar e reencontrar os espíritos dos ancestrais. Será das 18h às 23h, na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, localizada na Avenida Ministro João Arinos, 1.792. Entrada é gratuita.

Café Comédia - Samuel Isidoro se apresenta no Café Comédia para animar o domingão e iniciar a semana com muito humor. Começa às 19h, no Café Mostarda.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também