Fim de semana tem show de Adriana Calcanhotto, Oswaldo Montenegro e espetáculos

Esse "sextou" preomete! Neste fim de semana Campo Grande terá show de Adriana Calcanhoto, que apresentará a turnê internacional "Errante". Tem também Oswaldo Montenegro, que irá se apresentar, junto da orquestra, no domingo. Na programação ainda tem exposição de artes plásticas, baile funk, espetáculo de dança e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Exposição "Linha" - Hoje acontece a abertura da exposição "Linha", da artista plástica Pitchuquê. Na exposição, Pitchuquê convida o público a percorrer um emaranhado de temas e experiências que refletem a jornada da artista. Está marcado para às 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Mr. Hoppy - O bar terá programação especial de Halloween do dia 27 de outubro a 5 de novembro, com direito a novidade especial no cardápio: o hambúrguer Psycho Killer. A partir das 18h, na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Louvada - Em comemoração aos dois anos da Cervejaria Louvada em Campo Grande, haverá chopp em dobro e show ao vivo com a banda James Rock. O local conta com espaço kids. A partir das 18h, na Rua Alfazema, 21. Entrada é gratuita.

Boteco Cabeça - Com objetivo de promover a divulgação científica de forma descontraída, nesta sexta-feira acontece a noite da ciência. O evento contará com cinco psicólogos para abordar o tema "um diálogo entre as psicologias: da prática científica a clínica". O evento é aberto para todos que se interessam pela temática. Após o bate-papo, Gabriel Moreno e os Caminhantes do Tempo se apresentam no local. Começa às 19h, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada é gratuita.

"Cavucada" - Na última edição deste ano da ´Temporada Quanto Custa?´, a Cia Dançurbana apresenta o espetáculo ´Cavucada´ e convida o público para a pista de dança. No espetáculo, que celebra os 20 anos da companhia, os artistas e o público se encontram na pista de dança (sem divisão entre palco e plateia) para dançar e celebrar. O encontro está marcado para sexta-feira, sábado e domingo. Começa às 20h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

Blues Bar - Para quem quiser tirar a poeira da fantasia esquecida no guarda-roupa o ano inteiro, no Halloween do Blues Bar as primeiras 50 pessoas que chegarem fantasiadas ganham uma cerveja. O bar também vai premiar os três melhores trajes. A partir das 20h, na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 25 os dois dias de evento, neste link.

Funkadão: O Terror dos Bailes - O baile funk mais apocalíptico da cidade promete muita diversão e susto nesta sexta-feira. A classificação da festa é para o público +18. Começa às 23h, no Non, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 10, neste link.

SÁBADO

Feira de adoção de pets - Neste sábado o Outpet hospeda a feira de adoção com diversos animais que procuram um lar para chamar de seu. Será das 13h às 17h, no Outpet, localizado na Rua Professor Alexandre de Oliveira, 307. Entrada é gratuita.

Oficina Sesc Cultura e Cine Clubinho - Para a diversão da criançada, o Sesc Cultura realiza oficina criativa com crianças na faixa etária dos cinco anos. Além da oficina, tem Cine Clubinho com exibição de três curtas infantis. Cada criança precisa levar para a oficina tesoura sem ponta, pincel largo, pincel fino, pacote de canetinha hidrocor e cola branca. Para participar, a criança deve estar acompanhada de um responsável. Começa às 15h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Bosque do Halloween - Em comemoração ao Halloween, a programação do Shopping Bosque dos Ipês está especial no período da tarde. Das 15h às 17h, diversas estações horripilantes estarão espalhadas pelo shopping, às 15h, o Grupo Teatral Unicórnio apresenta "A Vassoura da Bruxa". Às 16h, haverá a corrida de vassouras, que premiará a vassoura mais bonita às 16h30. A partir das 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Contação de Histórias - Sábado é dia de Contação de Histórias com Nano Elânio no Espaço Sesc. Em duas sessões no período da tarde, a criançada poderá se encantar com o repertório do artista. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Halloween no shopping - O Shopping Bosque dos Ipês está com uma programação divertida no clima de Halloween. Das 15h às 17h - Estações Horripilantes pelos corredores do Shopping e personagens; Às 15h - Espetáculo A Vassoura da Bruxa (Grupo Teatral Unicórnio); Às 16h - Concurso Corrida de Vassoura; Às 16h30 - Concurso A Vassoura Mais Bonita.

Lupland - Com apresentação da banda On The Road, além de drinks e decorações temáticas de Halloween, a Lupland acontece neste sábado. A partir das 19h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: a partir de R$ 20, neste link.

Adriana Calcanhoto - Reconhecida por sua voz marcante e suas composições poéticas, Adriana se tornou uma das artistas mais queridas e respeitadas da música brasileira. Entre seus sucessos, estão canções como "Esquadros", "Inverno", "Devolva-me" e "Mentiras". Começa às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 247, pelo link.

Blues Bar - Para quem quiser tirar a poeira da fantasia esquecida no guarda-roupa o ano inteiro, no Halloween do Blues Bar as primeiras 50 pessoas que chegarem fantasiadas ganham uma cerveja. O bar também vai premiar os três melhores trajes. Começa às 20h, na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 25 os dois dias de evento, neste link.

Baile do Drácula - Com quatro atrações nacionais, o Baile de terá Dj Valacio, Dj Rossini, Bruno Prado, Giovanne Mandelão, Dj Marcola, Mascote, Dj Lucky, Vinnye, e Biel Silver no setlist. Está marcado para às 21h, na Arena Green Hall. Entrada: a partir de R$ 45, pelo telefone (67) 99985-0255.

Segunda Noite Abrindo o Baú - A Segunda Noite Abrindo o Baú trará as músicas que marcaram a melhor época do flashback, dos anos 70, 80 e 90, com a animação dos DJs JB e Simmu. Começa às 21h, no Rádio Clube Cidade, localizado na Rua Padre João Crippa, 1280. Entrada: R$ 20, sócios do Rádio Clube não pagam.

Baile Flashback - A noite do flashback contece neste sábado, com muito flashback e as melhores músicas que marcaram os anos 70, 80 e 90. No setlist, DJs Lupa e Paulinho Manasses animam a noite do Estoril. Começa às 21h, no Clube Estoril. Entrada: R$ 50.

Festa Cadê Meu Crush - Para quem estiver afim de balançar o esqueleto, a festa "Cadê Meu Crush", com direito a concurso para eleger a melhor fantasia acontecerá neste sábado. O tema será 'Circus Freak Show', inspirado na série American Horror Story. A classificação da festa é para o público +18. Começa às 22h, na Estância das Flores, localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484. Entrada: a partir de R$ 80 reais, neste link.

DOMINGO

Halloween no shopping - O Shopping Bosque dos Ipês continua com a programação divertida no clima de Halloween. Às 13h - Bosque Games Halloween; Das 15h às 17h - Estações Horripilantes pelos corredores do shopping.

Espetáculo "Trem Palhaço" - Em duas sessões, no Espaço Sesc, Palhaço Gabinete encantará a criançada com o espetáculo "Trem Palhaço". A apresentação foi desenvolvida em 2019, e tem como base as cenas de palhaço e circo, com brincadeiras e truques circences. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Bosque do Halloween - Ainda em programação de Halloween, no Shopping Bosque dos Ipês terá, das 13h às 19h, o Bosque Games e Zombie Walk. Os corredores do bosque estará com diversas estações horripilantes das 15h às 17h. Começa às 13h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Projeto CineMARCO - O MARCO (Museu de Arte Contemporânea) vai exibir gratuitamente filmes com classificação livre, à céu aberto, na parede externa do museu, que fica dentro do Parque das Nações Indígenas (setor denominado “doca”). O filme será: “Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem”. A intenção do projeto é de realizar ao menos uma edição no último domingo de cada mês. Começa às 18h30, na entrada da Rua Antônio Maria Coelho. Entrada é gratuita.

Oswaldo Montenegro - Neste espetáculo, a voz potente e o violão sofisticado do cantor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias de suas canções juntamente com a renomada flautista Mada Salles. Com mais de 40 anos de carreira, Oswaldo Montenegro promete proporcionar ao público um encontro emocionante com sucessos como "Bandolins", "Lua e Flor" e "A Lista". Começa às 19h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 150, pelo link.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também