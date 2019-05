Fim de semana tem shows e despedida de parque de diversões

O final de semana será agitado em Campo Grande e algumas cidades do interior, isso porque, a agenda está repleta de atrações para o público de todas as atrações são diversas, com festival, sarau, feira agropecuária e despedida de parque de diversões.

Em Campo Grande, a sexta-feira (10) começa com atrações nacionais. A dupla Maiara & Maraísa, lança o novo DVD Reflexo, em show no Hotel Âncora, além delas, Henrique e Diego também se apresentarão no evento. Clique aqui e saiba mais . A cantora Maria Gadú participa do Ato-Sarau “Sar(ato) Resistir Sem Medo!”, que acontece a partir das 18h30, na Praça dos Imigrantes.

Em dourados, o cantor Gustavo Lima abre a programação musical da 55ª edição da Expoagro. Quem também sobe ao palco do evento nesta sexta, são os cantores Leo Verão e Daniel Freitas. Clique aqui e saiba mais .

No sábado (11), a banda "ABBA The History - A Salute To Abba", formada com o objetivo de comemorar, em 2014, o aniversário de 40 anos do grupo ABBA, se apresenta no Palácio Popular da Cultura. Clique aqui e saiba mais . Para quem curte teatro, a Cia de Artes Nissi apresenta a peça “Hipotermia, Está Mais Frio lá Fora ou Aqui Dentro?”, na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, a entrada é gratuita.

Na Expoagro, o MC Kevinho e o cantor Gabriel Diniz agitam o público douradense com seus sucessos. O Grupo Tradição e diversos cantores sertanejos agitam a 4ª edição do Festival do Queijo, no distrito de Rochedinho. Além das atrações musicais, diversas opções gastronômicas e artesanais para o público. Clique aqui e saiba mais .

Para quem gosta de aventura, o JD1 Notícias selecionou duas atrações que vão movimentar o seu domingo. A primeira é a Trilha na Furna da Conquista, em Sidrolândia. A trilha começa com um café da manhã na fazenda Conquista, às 7h. Clique aqui e saiba mais .





A segunda, é a despedida do Vitinho Park e da maior Roda Gigante da América Latina, instalados no Shopping Bosque dos Ipês. O preço do ingresso para o parque, de segunda a sexta-feira é R$ 30 (passaporte) R$ 6 (avulso); sábado, domingo e feriado o valor do passaporte aumenta para R$ 35.

Ainda no Bosque dos Ipês, o público pode brincar no Go Bigger, o brinquedo inflável com 300 metros de percurso para divertir toda a família. De segunda a quinta, o ingresso custa R$ 20; sexta, sábado e domingo, R$ 25. Pessoas com deficiência não pagam, o acompanhante não é isento.

