Fim de semana terá evento gratuito da cultura japonesa no Bosque dos Ipês

Em alusão aos 117 anos da imigração japonesa em Campo Grande, comemorado no mês de junho, será realizado um evento gratuito com apresentações culturais, feiras temáticas e a inauguração de uma exposição interativa instagramável no Shopping Bosque dos Ipês



Durante os dois dias de evento, terão apresentações de dança tradicional, tambores Taiko, Judô, Kenjutsu e karaokê.



“É uma honra para o Bosque receber e valorizar uma cultura tão importante para a formação da identidade campo-grandense. Nossa missão é proporcionar experiências culturais enriquecedoras e abertas a todos”, destaca João Guilherme Braga, superintendente do shopping.





A ação marca o lançamento oficial do Festival do Japão, que acontece em

novembro no Bosque Expo, em parceria com as Colônias Nipo-Brasileira e

Okinawa de Campo Grande. Além do aniversário local da imigração, o mês também celebra o Dia Nacional da Imigração Japonesa (18 de junho) e os 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão.



Programação

Sábado – 21/06 (a partir das 16h):

- 16h – Grupo Sakura (Associação Nipo-Brasileira)

- 16h30 – Grupo Hananokai (dança de Okinawa)

- 16h40 – Grupo Kariyushi (tambores de Okinawa)

- 17h – Grupo Raiden (dança nipo-brasileira)

- 18h – Apresentação de Judô

- 19h – Demonstração de Kenjutsu (arte do sabre japonês)

Domingo – 22/06 (a partir das 15h):

- 15h – Apresentação do grupo RKMD

- 16h – Karaokê com participação dos cantores Helder Kohagura e Miti



- Microfone aberto ao público para cantar e celebrar a música japonesa



