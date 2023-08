Feiras, troca de livros e Blues; confira a agenda deste sábado

Campo Grande está recheada de atividades neste sábado (12). Para leitores que precisam renovar as prateileiras a Troca de Livros acontece no Bem Te Vi Café, enquanto no período da tarde os fãs de boa gastronomia podem curtir a Feira Mixturinha e a noite, as bandas Bêbados Habilidosos e Cassino Boogie se apresentam prometendo muita música com estilo de blues e soul. Confira:

SÁBADO

8ª Feijoada do TamoJunto - O almoço beneficente promete agitar o sabadão na Capital, com muita música, comida e confraternização. Neste ano, o Grupo Sambô será a atração principal da festa, mas também terá a DJ Larissa Marca e Manoel Barros, grupo Dieguinho e Banda e a escola de Samba unidos da Vila Carvalho. Será neste sábado (12), no Clube Estoril, a partir de 11h45. Disputado, o evento já teve seus mil convites esgotados. O Tamojunto busca arrecadar recursos para projetos sociais e organizações que realizam um trabalho importante em Campo Grande.

Exposição de Orquídeas - A Exposição Nacional de Orquídeas volta a Capital com a 16° edição do evento que já é tradição no calendário do campo-grandense. Nesta edição, serão três dias de exposição no Armazém Cultural, no dia 11, 12 e 13. No evento, terá cursos gratuitos sobre cultivo, plantio e cuidados com a planta. Acontecerá das 8h às 22h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3.065. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - O encontro de brechós levará ao Horto Florestal mais de mil peças, entre elas roupas, calçados e acessórios para incentivar o consumo consciente, a sustentabilidade e promover a economia criativa. Serão 25 brechós expondo durante esse sábado. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

'Troca-troca' de livros - Para quem tem coleção de livros em casa e não pretende ler mais nenhum, a Hámor Livraria promove o 'troca-troca' de obras, que não precisam ser livros novos. A segunda edição contará com música, café e vários livros. O ambiente será animado pela discotecagem de vinil do DJ Samambaia. A partir das 9h, no Bem Te Vi Café, localizado na Rua José Antônio, 1479. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - A Cia Apoema apresenta o espetáculo "Requebra Torto", que busca provocar o imaginário comum em torno do circo e das brincadeiras de infância. Serão duas apresentações que vão encantar a criançada com a magia do circo. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte e Cine Clubinho - Na oficina, "A arte de Basquiat", será o tema principal. Para participar da oficina, é preciso levar uma tela de 30x40cm, um pincel largo e um fino. No Cine Clubinho, será exibido o clássico "O mágico de Oz". A classificação é de 5 anos, e a criança precisa estar acompanhada de um adulto. Está marcado para às 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Festa Lulinas - Na Festa Lulinas Origens terá diversos expositores nas áreas de artesanato regional, gastronomia e moda. No evento também terá atrações musicais. A partir das 16h, no palco da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Feira dos Apóstolos - Com muitas comidas regionais e internacionais, a Feira dos Apóstolos tera pudim amazônico, mingau de manaus, espetinho corumbaense, pasteis de Moisés, pratos típicos bolivianos e muito mais! Será das 16h30 às 22h30, na Rua Airton Bachi de Araújo, entre as Ruas Jataí e Javari. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A segunda edição da Vitrine Coletiva tem dez expositores confirmados, serão vários brechós para você garimpar aquela pecinha que falta no guarda-roupa. Além disso, haverá um expositor de artes visuais e flash tattoo. Será das 16h às 20h, na Rua Antônio Corrêa, 55. Entrada é gratuita.

Feira Mixturinha - A edição Itinerante da Feira Mixturo, a Mixturinha acontece neste sábado, com música ao vivo e muita gastronomia. A feira de empreendedorismo e economia criativa terá como atração a dupla Marlom e Vinicius. Será das 16h às 20h, na Praça Primeiro de Maio. Entrada é gratuita.

Feira ao Ar Livre - Em mais uma edição da feira de mulheres empreendedoras de Campo Grande, a temática sera especial ao Dia dos Pais. Serão mais de 60 expositores, nas áreas de brinquedos, arte e cultura, artesanato, serviços e gastronomia. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Show de Blues e Soul - As bandas Bêbados Habilidosos e Cassino Boogie se apresentam neste sábado em um show contagiante, com muita musica boa. Está marcado para às 18h, na Arena Sunset, localizada na Avenida Três Barras. Entrada: a partir de R$ 20, no site.

Roda de Samba - Na Quadra da Vila Carvalho a Roda de Samba terá como atrações principais Xandão do Cavaco, Cristhian Oliver, Gersinho e a Bateria Pderosa. Começa às 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Era Emo - A festa mais triste de Campo Grande acontece neste sábado na cidade. No evento terá banda ao vivo, DJS, e flash tattoo. Os DJs vão tocar desde Paramore, My Chemical Romance, Blink 182 até bandas de rock nacional como CPM 22, Glória, Hevo 84 e muito mais. A partir das 22h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: a partir de R$ 25, no site.

Dumattu - Com muito pop, rock em um long set, a Dumattu com Ligia Almeida nos vocais, Leca Harper na guitarra e voz, Guilherme Castro no baixo e Zé Fiuza na bateria anima o sabadão! A festa será repleta de músicas para cantar e dançar. A partir das 18h30, na Cervejaria Canalhas. Entrada: R$ 25, no site.

Samba e Amor - Em homenagem ao samba, a cantora Bianca Bacha intepretará o melhor do samba como Tom Jobim, Chico Buarque, João Donato e muitos outros. A cantora estará acompanhada com Sandro Moreno, Gabriel Basso e Ana Ferreira. Começa às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuito.

"Nunca Desista de Seus Sonhos" - A adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury, "Nunca Desista de Seus Sonhos", será apresentada neste final de semana, na Capital. A classificação indicativa é de 12 anos. Começa às 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 80, no site.

