Final de semana tem Carnaval, feiras e shows em Campo Grande

Carnaval já toma conta de Campo Grande e o fim de semana marca a abertura oficial da folia na capital sul-mato-grossense. Entre sexta-feira e domingo, a cidade recebe blocos de rua, shows, feiras culturais, exposições e atrações para toda a família, espalhando música, cultura e lazer por diferentes regiões.

Sexta-feira (6)

Monólogo “Invernáculo dos Sonhos” – O espetáculo propõe um diálogo entre teatro e cinema, com câmeras em cena que ampliam relatos e reflexões sobre o processo criativo feminino. A atriz Ligia Tristão Prieto conduz a narrativa a partir de experiências pessoais ligadas à arte e à identidade da mulher sul-mato-grossense.

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: Gratuita, com reserva pelo link

Mostra de Fantasias de Luxo – A Fundação de Cultura de Campo Grande, em parceria com a Lienca, resgata a tradição das fantasias de luxo do carnaval. O público poderá conferir de perto peças que estarão presentes nos desfiles das escolas de samba de Campo Grande e Corumbá.

Horário: 19h

Local: Armazém Cultural – Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Mostra de Animação Regional de MS – A produção audiovisual sul-mato-grossense ganha destaque em sessões especiais de animação. Além das exibições, o público poderá conversar com os diretores das obras após as sessões, ampliando o diálogo sobre o processo criativo.

Horário: 18h30

Local: Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

Performance “Bailar no Escuro” – A instalação-performance criada por Halisson Nunes e Verônica Lindquist combina dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia. A proposta investiga as relações humanas e os afetos no cenário contemporâneo.

Horário: 19h

Local: Casarão Thomé – R. 14 de Julho, 3169

Entrada: Gratuita

Prospera MS – Feira de Agricultura Familiar – A feira reúne produtores da agricultura familiar com variedade de alimentos, artesanato e gastronomia, além de oficinas e atividades culturais. Nesta sexta, a programação musical fica por conta do cantor Thales Belchior.

Horário: 16h às 23h

Local: Estacionamento da Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Bloco do Tereza – O Tereza Bar e Restaurante entra no clima do samba e do pagode com show do grupo Projeto Kzulo. A proposta é abrir espaço para a música brasileira em um fim de tarde descontraído e de entrada livre.

Horário: 18h30

Local: Tereza Bar e Restaurante – Av. Manoel da Costa Lima, 895

Entrada: Gratuita

Festa Summer Eletrohits – O projeto dos DJs Joaquim e Lvcas Moreno chega à sua quarta edição com uma seleção de hits do pop e da música eletrônica que marcaram época. A festa promete pista animada e clima de verão no Capivas.

Horário: 20h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Festa Clímax – Misturando pop, techno e funk, a Clímax entra no clima do carnaval com uma noite intensa de pista, performances e sets assinados por Gwen The Doll, Lvcas Moreno, Allan Gabriel, VAXXX e Kiara Kido.

Horário: 23h30

Local: Mirante Stage – R. Dr. Zerbini, 53

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link

Noite do Rock Nacional – Os clássicos do rock brasileiro tomam conta do Blues Bar com show da banda Plebheus. O repertório passeia por nomes que marcaram gerações, em uma noite dedicada aos fãs do gênero.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: R$ 30 na portaria

Noites Alienígenas – O trance e suas vertentes comandam duas noites de festa no Bar Dona Onça. A programação inclui DJs Odara, Atomic, Lion, Keertana e BaileOn, além de intervenções artísticas e ambientação temática.

Horário: 22h

Local: Bar Dona Onça – Av. 14 de Julho, 3234

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link

Evoé Baco – O bloco abre oficialmente a programação de pré-carnaval com concentração no Bar Tupy. A proposta é celebrar a ocupação do espaço urbano com música, encontro e clima de festa no início da noite.

Horário: 18h às 23h

Local: Bar Tupy

Entrada: Gratuita

Feira de Adoção Amicats – A feira reúne filhotes de cães e gatos disponíveis para adoção responsável. Todos os animais estão vermifugados e prontos para ganhar um novo lar. Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Horário: 9h às 15h

Local: Cobasi – Av. Afonso Pena, 3665

Entrada: Gratuita

Exposição “Nuancestral” – A mostra propõe uma reflexão sobre ancestralidade negra, identidade e memória, reunindo obras que evidenciam a afro-brasilidade no cotidiano e promovem um percurso de reconhecimento e pertencimento.

Horário: 19h

Local: Sede do Iphan-MS

Entrada: Gratuita

Bailinho – A noite segue no ritmo do funk com pista aberta e clima de festa no comando dos DJs MatMet, LadyAfroo e Renê. A proposta é dançar sem cerimônia até mais tarde.

Horário: 21h

Local: Ponto Bar

Entrada: R$ 10

Parque temático “Aventuras no Safari” – O Aventuras no Safari é um novo parque temático instalado na Praça de Eventos do Shopping Campo Grande. Inspirado em uma selva, o espaço convida crianças de 2 a 12 anos a explorarem atividades como arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e um pula-pula duplo de cerca de seis metros de altura. O cenário conta com animais em 3D, como leões e hipopótamos, proporcionando momentos de aventura e diversão em família.

Horário: conforme horário de funcionamento do shopping

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 50 por 30 minutos (adicionais conforme tempo)

Sábado (7)

Bloco As Depravadas – Tradicional entre os jornalistas da capital, o bloco As Depravadas dá a largada oficial nos blocos de rua de Campo Grande. O desfile parte do Bar do Zé e segue animando o centro histórico da cidade.

Horário: 9h

Local: Bar do Zé – R. Barão do Rio Branco, 1213

Entrada: Gratuita

Bloco Calcinha Molhada – Completando dez anos em 2026, o Calcinha Molhada celebra um carnaval pautado no respeito, no combate ao assédio e na ocupação segura dos espaços públicos. A programação reúne DJ Deumathh, Nuala, Banda Batuquecanta, a cantora Paolla e a coletiva De Trans Pra Frente.

Horário: 16h

Local: Praça Aquidauana

Entrada: Gratuita

Vem Garimpar – O Coletivo de Brechós de Campo Grande promove mais uma edição do Vem Garimpar, reunindo expositores parceiros com peças de moda, achadinhos e economia criativa em ambiente aberto ao público.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Prospera MS – Feira de Agricultura Familiar – A feira reúne produtores da agricultura familiar com variedade de alimentos, artesanato e gastronomia, além de oficinas e atrações culturais. No sábado, o palco recebe a dupla João Haroldo e Betinho.

Horário: 11h às 23h

Local: Estacionamento da Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Meu Bairro é Show no Panamá – O projeto leva música e lazer ao bairro Jardim Panamá com apresentações das duplas Patrícia & Adriana e Fred & Victor. A programação inclui ainda bingo com cartelas gratuitas e prêmios em dinheiro e eletrodomésticos.

Horário: 16h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144

Entrada: Gratuita

Mostra de Animação Regional de MS – Encerrando a programação, a mostra promove uma oficina de animação em flipbook voltada ao público infantil, aproximando as crianças da linguagem do cinema de forma lúdica e educativa.

Horário: 17h

Local: ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá

Entrada: Gratuita

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Com foco na inclusão e na visibilidade das pessoas com deficiência, o bloco ocupa a arena do Horto Florestal e reforça o direito de todos participarem docarnaval de rua.

Horário: 15h

Local: Arena do Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316

Entrada: Gratuita

Performance “Bailar no Escuro” – A instalação-performance de Halisson Nunes e Verônica Lindquist propõe uma experiência sensorial que une dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia para refletir sobre as relações humanas.

Horário: 19h e 20h30 (duas sessões)

Local: Casarão Thomé – R. 14 de Julho, 3169

Entrada: Gratuita

Sarau Cigana – A noite celebra a dança cigana com apresentações da Cia Yordana de Dança Cigana, participação especial da bailarina Fabi Belly e intervenções surpresa ao longo da programação.

Horário: 19h30

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: R$ 35

Todos os Violões e Vozes do Mundo – Reunindo mais de dez artistas e projetos sul-mato-grossenses, o espetáculo busca valorizar a cena local e contribuir para a manutenção da Estação Cultural Teatro do Mundo.

Horário: 19h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 80

Bloco do Tereza – O clima de carnaval segue no Tereza Bar e Restaurante com o projeto Valú Samba Trio, interpretando marchinhas tradicionais. O espaço contará ainda com área infantil para garantir conforto às famílias.

Horário: 18h30

Local: Tereza Bar e Restaurante – Av. Manoel da Costa Lima, 895

Entrada: Gratuita

Especial Creed & Nickelback – O Irlandês Pub recebe a banda Foogha para uma noite dedicada aos clássicos do post-grunge, com repertório focado em Creed e Nickelback. A abertura fica por conta da banda YaCults.

Horário: 22h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 118

Entrada: a partir de R$ 25, pelo link

MC Duduzinho em CG – Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, o MC Duduzinho sobe ao palco da Hookah Star Lounge trazendo sucessos do funk carioca. A noite conta ainda com sets dos DJs Murphy Dee, Jhonny, João Rosa e Giovani Martins.

Horário: 22h

Local: Hookah Star Lounge – R. Euclides da Cunha, 530

Entrada: R$ 20 (feminina) e R$ 50 (masculina), pelo link

Noites Alienígenas – O trance e suas vertentes dominam o Bar Dona Onça em duas noites de festa com DJs Odara, Atomic, Lion, Keertana e BaileOn, além de intervenções artísticas e ambientação temática.

Horário: 22h

Local: Bar Dona Onça – Av. 14 de Julho, 3234

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link

Feira Ziriguidum – Edição Carnaval – A Praça do Preto Velho se transforma em ponto de encontro com uma feira especial de carnaval, reunindo música, arte, economia criativa e atividades para todas as idades, em clima de celebração coletiva.

Horário: 16h às 23h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Feira da Coopharádio – Edição Carnaval – A 53ª edição da feira familiar entra no clima da folia com programação voltada às crianças, incluindo matinê, concurso de fantasias e muito samba com o grupo Samba do Padrinho.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça V Coopharadio

Entrada: Gratuita

Fluxo Club 067 – O Capivas Cervejaria recebe uma noite dedicada ao trap, reunindo DJs e artistas da cena local como Marcelinho da ZS, Allan Gabriel, Ella, Kadis e convidados.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

Show Geraldo Espíndola – Em formato intimista de voz e violão, Geraldo Espíndola revisita diferentes fases da própria trajetória, apresentando canções que ajudam a contar a história da música sul-mato-grossense. Vagas limitadas.

Horário: 21h

Local: Ateliê Ramona

Entrada: R$ 70, pelo telefone (67) 99903-3550

Grito de Carnaval da GRES Vila Carvalho – A Escola de Samba Vila Carvalho realiza seu grito de carnaval em evento aberto ao público no Shopping Norte Sul, marcando oficialmente a chegada da folia.

Horário: 17h

Local: Shopping Norte Sul

Entrada: Gratuita

Domingo (8)

Feira Mixturô – A Praça do Peixe recebe mais uma edição da Feira Mixturô, reunindo economia criativa, gastronomia e encontro ao ar livre. Para animar o fim de tarde, os artistas Luís Felipe e Fernando Lemos apresentam repertório de pop rock e MPB.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 500

Entrada: Gratuita

Bloco do Laricas – Misturando carnaval, cultura urbana e ocupação do centro, o Bloco do Laricas toma conta da região central com shows de Batucanção, Mistura das Minas, Projeto Kzulo, DJ Magão, além de cortejo com charanga e intervenção artística de Berbela Mortiz.

Horário: 16h

Local: Av. Noroeste, entre Afonso Pena e Barão do Rio Branco

Entrada: Gratuita

Churrasco Tropeiros da Querência – O CTG Tropeiros da Querência promove seu primeiro churrasco dançante de fevereiro, com clima tradicionalista e animação do Grupo Laço de Ouro, em um almoço pensado para quem aprecia música e gastronomia regional.

Horário: 11h15 às 13h30

Local: CTG Tropeiros da Querência

Entrada: a partir de R$ 65

Bloco Farofa com Dendê – Reconhecido como o maior bloco afro de Mato Grosso do Sul, o Farofa com Dendê se reúne neste domingo com uma programação marcada pelo samba de roda e pela cultura afro-brasileira. No palco, DJ Manga, Kauê de Xangô (SP) e Pagode do Tadeu.

Horário: 15h

Local: Monumento Maria Fumaça

Entrada: Gratuita

Prospera MS – Feira de Agricultura Familiar – A feira reúne produtores da agricultura familiar com variedade de alimentos, artesanato e produtos regionais, além de oficinas e atrações culturais. Neste domingo, a programação musical conta com Marlon Maciel e a dupla João Paulo & Santhiago.

Horário: 11h às 22h

Local: Estacionamento da Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia – Em clima carnavalesco, a tradicional feira da Praça Bolívia convida o público para um domingo de gastronomia, artesanato e muita música. Se apresentam Niltinho Marron, Carla e Mikimba, Trio Frances, Banda Skuderia, Nano Elânio, Karlinhos Villa-Lobos, André Marx e Os Imperdíveis.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – bairro Santa Fé

Entrada: Gratuita

Performance “Bailar no Escuro” – A instalação-performance assinada por Halisson Nunes e Verônica Lindquist propõe uma experiência sensorial que une dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia, refletindo sobre as relações humanas no mundo atual.

Horário: 19h e 20h30 (duas sessões)

Local: Casarão Thomé – R. 14 de Julho, 3169

Entrada: Gratuita

Show dos Bêbados Habilidosos – Referência no rock e blues campo-grandense, a banda Bêbados Habilidosos sobe ao palco da Cervejaria Canalhas para um show especial neste domingo.

Horário: 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: Gratuita

Ensaio de rua da GRES Vila Carvalho – A Escola de Samba Vila Carvalho promove um ensaio aberto com carro de som, levando o ritmo do carnaval diretamente para a rua e convidando moradores e foliões a participarem.

Horário: 18h

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395

Entrada: Gratuita

Feira do Panamá – A Praça do Panamá recebe uma feira voltada ao público familiar, com opções de gastronomia, artesanato e lazer. A programação cultural inclui apresentações de Mari Amada, Samba do Padrinho e Trio TPM.

Horário: 9h às 16h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144

Entrada: Gratuita

Bloco do Tereza – O Tereza Bar e Restaurante segue no clima de carnaval com o projeto Valú Samba Trio, trazendo marchinhas e clássicos da folia. O espaço contará ainda com área infantil para garantir conforto às famílias.

Horário: 18h30

Local: Tereza Bar e Restaurante

Entrada: Gratuita

