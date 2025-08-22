Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fim de Semana

Final de semana tem Roberto Carlos, Alex e Ivan, balada e Festival de Hambúrguer; confira

O JD1 mostra o que fazer em Campo Grande a partir desta sexta-feira (22)

22 agosto 2025 - 15h41Brenda Assis     atualizado em 22/08/2025 às 15h42

O final de semana, que será prolongado devido ao feriado em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, terá diversas atrações para todo o tipo de gosto. Seja você fã de música, dança, gastronomia, a cidade oferece uma infinidade de opções para curtir o fim de semana com a família e os amigos.

Sexta-feira (22/08) –

Nossa Vingança é o Amor – Julia Guzman e Karô Castanha farão a leitura de poemas de Cristina Peri Rossi em espanhol e português a partir das 19h na Hámor Livraria e Editora - Rua Amazonas, 1080 - São Francisco. Entrada gratuita.

Lau Mississippi e Blues Band – O blus ganha espaço na agenda dos fãs do gênero musical com shows nesta sexta feira no Buteco do Miau - Av. José Nogueira Viêira, 1303 – Tiradentes. O evento começa a partir das 18h. Entrada R$ 10.

Chavoso da USP – Thiago Torres, mais conhecido como ‘Chavoso da USP’ marca presença em Campo Grande nesta sexta com o projeto de extensão “Da Quebrada à Universidade”. A palestra será ministrada por ele, que é professor e sociólogo, a partir das 19h no entro Cultural José Octávio Guizzo (Teatro Aracy Balabanian) - Rua 26 de Agosto, 453 – Centro. Entrada gratuita.

Funkadão – Para quem curte funk e uma balada, a hora é essa! Hoje ainda tem baile com show de MC Niel e outros DJs na NON STOP Club - Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai, a partir das 23h. Entrada a partir de R$ 15 (aqui).

Anittaço – Anitter de carteirinha? Então você não pode perder o evento desta sexta na DAZA CLUB - Rua Mal. Rondon, 2181 – Centro, a festa com o som da brasileira começa a partir da 00h. Entrada a partir de R$ 15 (aqui).

Tributo Metallica e Black Sabbath – Calma que também tem evento para os amantes do rock na agenda de hoje. As bandas Radio Sophia e Stone Crow sobem ao palco a partir das 17h no O Irlandês Pub - Rua Oceano Atlântico, 115 - Chácara Cachoeira, para homenagear as maiores referencias do rock mundial. Entrada a partir de R$ 30 (aqui).

Sábado (23/08) –

Ponto de Conexão - Networking e Gestão no Mercado Imobiliário – O final de semana ainda tem espaço para uma manhã de negócios para o setor imobiliário. O evento começa a partir das 8h na Rua Travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, 50 - Chácara Cachoeira. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Produtos coreanos para skincare – Quer ficar com a pele perfeita igual as atrizes e atores de dorama? Esse role é para você então!  Com três horários disponíveis, um curso de skincare com produtos asiáticos ensinará técnicas para os campo-grandenses viciados na cultura coreana. O evento acontece no Turis Hotel Centro - Rua Alan Kardec, 200 – Amambai, as 9h, 15h e 18h30. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Coffee Party Cheirin Bão – Por que não aproveitar a nova moda? Pensando nisso, a festa de café da manhã mais agitada de Campo Grande será realizada amanhã com drinks de café, pão de queijo, salgados e muito mais. A ‘festa’ começa a partir das 10h no Pátio Central Shopping - Rua Mal. Rondon, 1380 - Centro. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Raphael Ghanem - Se É Que Você Me Entende – Os fãs da comédia terão ainda um espetáculo de stand up comedy a partir das 21h30 no Bosque Expo - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 40 (aqui).

1ª Feira Gastronômica São Bento – A Feira São Bento irá realizar o primeiro festival gastronômico com comidas variadas no sábado. A feira estará aberta das 18h às 22h, na Praça República do Líbano - Av. Primeiro de Maio. 400-498 - São Bento. Entrada gratuita.

Festa Ciclone – A música underground também marca presença em Campo Grande neste final de semana com a apresentação de Elcadh, Allan Gabriel e Amandaka. O evento será realizado a partir das 19h, no CapivaS Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro. Entrada R$ 10.

Bailão Nerd - Edição Campo Grande – Os nerds terão seu pontinho de encontro no Blues Bar para aproveitar o evento nacional para amantes de games, mundo geek, cultura asiática, animes e super-heróis. A programação está marcada para acontecer a partir das 21h, na Rua 15 de Novembro, 1186 - Centro. Entrada a partir de R$ 40 (aqui).

Domingo (24/08) –

Alex e Yvan - Curral 67 – A dupla sertaneja se une a Patrícia e Adriana, Renato Pacheco e Mario e Filipe no primeiro dia do festival que enaltece a cultura de Mato Grosso do Sul e sua música. O evento começa a partir das 18h, no estacionamento Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada um quilo de alimento não perecível.

Blackpool e Roger Simmons Trio – O rock também estará presente no domingo a partir das 17h na Cervejaria Canalhas - Rua Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira. Entrada gratuita.

Festival de Hambúrguer do MS – Promovido pela Associação Hamburgueiros do MS, esta edição faz parte da programação do Curral 67 Festival, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento reúne mais de 16 hamburguerias artesanais, com receitas exclusivas a R$ 35, porções a R$ 25, além de churros gourmet e sorvetes.  Entrada um quilo de alimento não perecível.

Segunda-feira (25/08) –

Munhoz e Mariano - Curral 67 – Agora é a vez dos sul-mato-grossenses subirem ao palco do festival. No mesmo dia também se apresentam as duplas Fred e Victor e Jhonny, Brenno e Matheus. O evento acontece no estacionamento Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 65 (aqui).

Roberto Carlos - “Eu Ofereço Flores” – O ‘rei’ se apresenta em Campo Grande na véspera de feriado, trazendo ‘tantas emoções’ para os fãs a partir das 21h no Bosque Expo - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 310 (aqui).

Rock na Segunda – As bandas Rádio Paulista e Kefla se apresentam em Campo Grande a partir das 20h no Blues Bar - Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro. Entrada R$ 20.

Samba do Trabalhador – E que tal um sambinha bom para começar bem a semana? Já tradicional em Campo Grande, o Má Donna Bar abre as portas para colocar o ‘samba no pé’ na Rua 14 de Julho, 2459 – Centro, a partir das 18h. Entrada gratuita.

Festival de Hambúrguer do MS – Promovido pela Associação Hamburgueiros do MS, esta edição faz parte da programação do Curral 67 Festival, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento reúne mais de 16 hamburguerias artesanais, com receitas exclusivas a R$ 35, porções a R$ 25, além de churros gourmet e sorvetes.  Entrada um quilo de alimento não perecível.

Terça-feira (26/08) –

Desfile Cívico-Militar – Abrindo as comemorações do aniversário de Campo Grande, o desfile com as escolas, instituições civis e militares, associações culturais, entre outros está marcado para começar às 8h na Rua 13 de Maio – Centro. Entrada gratuita.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP investiga tabacaria por barulho acima do permitido em Campo Grande
Paralamas do Sucesso celebra 40 anos com show especial na Capital neste sábado
Fim de Semana
Paralamas do Sucesso celebra 40 anos com show especial na Capital neste sábado
Vanessa da Mata, Rafael Portugal e Os Paralamas do Sucesso agitam a Capital no fim de semana
Fim de Semana
Vanessa da Mata, Rafael Portugal e Os Paralamas do Sucesso agitam a Capital no fim de semana
Feira Ziriguidum
Fim de Semana
Samba, shows e feira: Confira a agenda deste sábado em Campo Grande
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Thiaguinho comanda 'Tardezinha' na Capital e agita o fim de semana
Fim de Semana
Thiaguinho comanda 'Tardezinha' na Capital e agita o fim de semana
Henrique e Juliano comandam fim de semana de festa em Campo Grande
Fim de Semana
Henrique e Juliano comandam fim de semana de festa em Campo Grande
Sábado de festa: Humberto & Ronaldo, tributos e feira agitam Campo Grande
Fim de Semana
Sábado de festa: Humberto & Ronaldo, tributos e feira agitam Campo Grande
Fim de semana na Capital tem Humberto & Ronaldo, festas julinas e tributos
Fim de Semana
Fim de semana na Capital tem Humberto & Ronaldo, festas julinas e tributos
Foto: Reprodução
Fim de Semana
Domingo tem Pagode da Ofensa, João Gomes e espetáculo "Tico Tico no Fubar" na Capital

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval