Final de semana tem Roberto Carlos, Alex e Ivan, balada e Festival de Hambúrguer; confira

O final de semana, que será prolongado devido ao feriado em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, terá diversas atrações para todo o tipo de gosto. Seja você fã de música, dança, gastronomia, a cidade oferece uma infinidade de opções para curtir o fim de semana com a família e os amigos.

Sexta-feira (22/08) –

Nossa Vingança é o Amor – Julia Guzman e Karô Castanha farão a leitura de poemas de Cristina Peri Rossi em espanhol e português a partir das 19h na Hámor Livraria e Editora - Rua Amazonas, 1080 - São Francisco. Entrada gratuita.

Lau Mississippi e Blues Band – O blus ganha espaço na agenda dos fãs do gênero musical com shows nesta sexta feira no Buteco do Miau - Av. José Nogueira Viêira, 1303 – Tiradentes. O evento começa a partir das 18h. Entrada R$ 10.

Chavoso da USP – Thiago Torres, mais conhecido como ‘Chavoso da USP’ marca presença em Campo Grande nesta sexta com o projeto de extensão “Da Quebrada à Universidade”. A palestra será ministrada por ele, que é professor e sociólogo, a partir das 19h no entro Cultural José Octávio Guizzo (Teatro Aracy Balabanian) - Rua 26 de Agosto, 453 – Centro. Entrada gratuita.

Funkadão – Para quem curte funk e uma balada, a hora é essa! Hoje ainda tem baile com show de MC Niel e outros DJs na NON STOP Club - Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai, a partir das 23h. Entrada a partir de R$ 15 (aqui).

Anittaço – Anitter de carteirinha? Então você não pode perder o evento desta sexta na DAZA CLUB - Rua Mal. Rondon, 2181 – Centro, a festa com o som da brasileira começa a partir da 00h. Entrada a partir de R$ 15 (aqui).

Tributo Metallica e Black Sabbath – Calma que também tem evento para os amantes do rock na agenda de hoje. As bandas Radio Sophia e Stone Crow sobem ao palco a partir das 17h no O Irlandês Pub - Rua Oceano Atlântico, 115 - Chácara Cachoeira, para homenagear as maiores referencias do rock mundial. Entrada a partir de R$ 30 (aqui).

Sábado (23/08) –

Ponto de Conexão - Networking e Gestão no Mercado Imobiliário – O final de semana ainda tem espaço para uma manhã de negócios para o setor imobiliário. O evento começa a partir das 8h na Rua Travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, 50 - Chácara Cachoeira. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Produtos coreanos para skincare – Quer ficar com a pele perfeita igual as atrizes e atores de dorama? Esse role é para você então! Com três horários disponíveis, um curso de skincare com produtos asiáticos ensinará técnicas para os campo-grandenses viciados na cultura coreana. O evento acontece no Turis Hotel Centro - Rua Alan Kardec, 200 – Amambai, as 9h, 15h e 18h30. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Coffee Party Cheirin Bão – Por que não aproveitar a nova moda? Pensando nisso, a festa de café da manhã mais agitada de Campo Grande será realizada amanhã com drinks de café, pão de queijo, salgados e muito mais. A ‘festa’ começa a partir das 10h no Pátio Central Shopping - Rua Mal. Rondon, 1380 - Centro. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Raphael Ghanem - Se É Que Você Me Entende – Os fãs da comédia terão ainda um espetáculo de stand up comedy a partir das 21h30 no Bosque Expo - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 40 (aqui).

1ª Feira Gastronômica São Bento – A Feira São Bento irá realizar o primeiro festival gastronômico com comidas variadas no sábado. A feira estará aberta das 18h às 22h, na Praça República do Líbano - Av. Primeiro de Maio. 400-498 - São Bento. Entrada gratuita.

Festa Ciclone – A música underground também marca presença em Campo Grande neste final de semana com a apresentação de Elcadh, Allan Gabriel e Amandaka. O evento será realizado a partir das 19h, no CapivaS Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro. Entrada R$ 10.

Bailão Nerd - Edição Campo Grande – Os nerds terão seu pontinho de encontro no Blues Bar para aproveitar o evento nacional para amantes de games, mundo geek, cultura asiática, animes e super-heróis. A programação está marcada para acontecer a partir das 21h, na Rua 15 de Novembro, 1186 - Centro. Entrada a partir de R$ 40 (aqui).

Domingo (24/08) –

Alex e Yvan - Curral 67 – A dupla sertaneja se une a Patrícia e Adriana, Renato Pacheco e Mario e Filipe no primeiro dia do festival que enaltece a cultura de Mato Grosso do Sul e sua música. O evento começa a partir das 18h, no estacionamento Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada um quilo de alimento não perecível.

Blackpool e Roger Simmons Trio – O rock também estará presente no domingo a partir das 17h na Cervejaria Canalhas - Rua Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira. Entrada gratuita.

Festival de Hambúrguer do MS – Promovido pela Associação Hamburgueiros do MS, esta edição faz parte da programação do Curral 67 Festival, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento reúne mais de 16 hamburguerias artesanais, com receitas exclusivas a R$ 35, porções a R$ 25, além de churros gourmet e sorvetes. Entrada um quilo de alimento não perecível.

Segunda-feira (25/08) –

Munhoz e Mariano - Curral 67 – Agora é a vez dos sul-mato-grossenses subirem ao palco do festival. No mesmo dia também se apresentam as duplas Fred e Victor e Jhonny, Brenno e Matheus. O evento acontece no estacionamento Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 65 (aqui).

Roberto Carlos - “Eu Ofereço Flores” – O ‘rei’ se apresenta em Campo Grande na véspera de feriado, trazendo ‘tantas emoções’ para os fãs a partir das 21h no Bosque Expo - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 310 (aqui).

Rock na Segunda – As bandas Rádio Paulista e Kefla se apresentam em Campo Grande a partir das 20h no Blues Bar - Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro. Entrada R$ 20.

Samba do Trabalhador – E que tal um sambinha bom para começar bem a semana? Já tradicional em Campo Grande, o Má Donna Bar abre as portas para colocar o ‘samba no pé’ na Rua 14 de Julho, 2459 – Centro, a partir das 18h. Entrada gratuita.

Terça-feira (26/08) –

Desfile Cívico-Militar – Abrindo as comemorações do aniversário de Campo Grande, o desfile com as escolas, instituições civis e militares, associações culturais, entre outros está marcado para começar às 8h na Rua 13 de Maio – Centro. Entrada gratuita.

