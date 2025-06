Fred & Fabrício agitam Campo Grande neste sábado; veja a agenda completa

Neste sábado (7), Campo Grande recebe uma variedade de eventos culturais para todos os públicos e gostos, de festa junina e gastronomia até cinema, teatro e música.

O grande destaque do dia é o show da dupla sertaneja Fred & Fabrício, mas a programação também inclui espetáculos gratuitos, feira cultural, festival gastronômico e muito mais. Confira:

Fred & Fabrício: Será a partir das 22h, no Clube do Laço CLC, os ingressos ainda podem ser adquiridos por aqui.

Setores disponíveis:

Frontstage: Acesso em frente ao palco

Camarote Flor de Plástico: Área elevada com visão privilegiada e serviços exclusivos

Bangalôs Premium (até 12 pessoas): 1 litro de whisky + 4 energéticos, espaço reservado, estrutura elevada, bar exclusivo e serviço de garçom

Mesas: Esgotadas

Maurício Dollenz - Coringa (Teatro adulto): Será às 21h, no Local: Teatro Dom Bosco, no Avenida Mato Grosso, 225. Os ingressos estão a partir de R$ 40,00. Classificação é para maiores de 18 anos.

Tudo É Minha Culpa (Show musical): Será às 21h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.

Torresmofest: Será das 12h às 23h, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, com entrada gratuita.

Arraiá da Feira Cultural Coopharádio: Será das das 17h às 22h, na Praça V - Coopharádio. A entrada é gratuita.

Arraiá Ziriguidum / Forró da Feira: Na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h. Terá touro mecânico, quadrilha e comidas típicas. Entrada gratuita.

Arraiá do Klebinho: Será na Rua Neferson Clair de Morais, 733, a partir das 18h30. Entre as atrações estão: Gean Carlos & Kardoso, Antigo Aposento, Trio Violada e Grupo Zíngaro. A entrada será gratuita.

Festa Junina do União: Será na Praça Generoso da Costa Benevides, a partir das 18h. Evento contará com bingos, comidas típicas, atrações musicais, brincadeiras. Entrada gratuita.

Arraiá da Pestalozzi: Evento acontecerá no estacionamento do Comper Itanhangá, das 17h às 22h. Terá brincadeiras, diversão e muita música boa. Entrada gratuita.

Arraiá da AACC-MS: Acontecerá no Centro de Convenções Albano Franco, das 11h às 22h. Será um evento beneficente com brinquedos e comidas típicas. Entrada estará a R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam).

Arraiá do CSDB – Centro Social Dom Bosco: Na Paróquia São João Bosco, na Rua Paraíba, 1787, a partir das 16h. Entrada gratuita.

Clube do Livro – Encontro de jovens leitores: Acontecerá às 16h, no Parque das Nações Indígenas. Será feita uma discussão da obra O Homem que Calculava e escolha do próximo livro do mês. O público-alvo são ovens de 12 a 18 anos. Entrada gratuita.

