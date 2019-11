Sesc Morada dos Baís vai realizar evento com samba, forró e rock

As noite no Happy Hour do Sesc Morada dos Baís traz ritmos diferentes e dançantes á noite campo-grandense. Os shows começam às 19h30 e são abertos ao público, limitados à lotação do espaço.



A animação começa nessa quarta-feira (13) com o show “Made in Brazil”, de Zezinho do Forró. Desenvolvido em comemoração aos 35 anos de carreira, em parceria com Arapiraka e o produtor Taveira Junior, para turnê internacional.



Na véspera de feriado, quinta-feira (14) tem samba com “Grupo Bom de Fato”, com um repertório de nomes nacionais do samba e pagode.



No feriado da Proclamação da República, sexta-feira (15) não abre, mas sábado (16) tem apresentação da Banda Fusca 69 que traz ao público rock e blues, como Rolling Stones, Eric Clapton, Celso Blues Boy e muito mais.



Além das apresentações, haverá novidades no cardápio regional, assinado pelo Chef Marcílio Galeano e a Casa de Memória Lídias Baís, que envolve móveis do antigo casarão, time line de notícias relevantes referente à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrado em touch screen, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís.

Esse espaço pode ser visitado de terça-feira a sábado das 14h às 20h.



O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Para mais informações, o telefone de contato é o (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. A programação complete também está disponível no site www.sesc.ms .

