Henrique e Juliano comandam fim de semana de festa em Campo Grande

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações musicais, festas típicas, eventos culturais e programação gratuita para toda a família.

O destaque fica por conta do show da dupla Henrique e Juliano, que se apresenta no sábado (27), na 15ª edição da Festa Julina da UCDB. Confira a agenda completa:

Sexta-feira (26)

Danilo e Davi na Festa Julina da UCDB: A dupla apadrinhada abre os festejos juninos da universidade. O show será realizado no Estacionamento Bloco B, na UCDB, localizada na Avenida Tamandaré, às 18h, com ingressos a partir de R$ 40.

Emo Night: Hits dos anos 2000 em uma noite nostálgica para os fãs de MP3, lápis de olho e chapinha no CapivaS Cervejaria, localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, às 20h, com entrada a partir de R$ 10.

Noite do Flashback: Control A e Mullets animam o Blues Bar com clássicos das antigas. O bar está localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. O evento será a partir das 20h, com entrada a R$ 30.

Inhaiii - pop internacional e drinks: Uma noite dedicada às divas do pop e às loirinhas geladas. Será na DAZA CLUB, na Rua Marechal. Rondon, 2181, às 23h59, com entrada a partir de R$ 15.

Noite Profética com Camila Barros: A pastora recebe fiéis para uma noite de oração e mensagens. Será na Assembleia de Deus Missões, localizado na Rua Brilhante, 1408, às 19h30, com entrada a partir de R$ 30.

Sábado (27)

Henrique e Juliano na Festa Julina da UCDB: A dupla sertaneja, um dos maiores nomes do Brasil, é a principal atração da tradicional festa junina da universidade. Será em frente às quadras do Bloco D da UCDB, localizada na Avenida Tamandaré. O show será às 18h, com entrada a partir de R$ 160.

Armandinho no Luau da Rádio Paulista: O reggae toma conta da Chácara Antártica com hits como “Semente” e “Desenho de Deus”. Local fica na Rua Litorânea, 174. Evento será às 18h, com entrada a partir de R$ 50.

Rock and Friends: Show com as bandas Naip e Larissa e os Pexe, em clima de amizade e rock nacional. Será no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, às 18h, com entrada a R$ 110.

Tributo a Barão Vermelho: Banda Barones revive os sucessos de Frejat e Cazuza no O Irlandês Pub, localizado na Rua Oceano Atlântico, 11, às 17h, com entrada a partir de R$ 30.

Arraiá com Axé – Fogueira de Ayrá: Primeira edição do evento que une cultura junina com matrizes africanas na Rua Marechal Câmara, 959, a partir das 15h, com entrada gratuita.

BLX Duo ao vivo: Mistura de música eletrônica com elementos regionais de MS em apresentação autoral. Será no Vizú Ateliê Bar, na Rua Antônio Maria Coelho, 1290, a partir das 21h, com entrada gratuita.

Domingo (28)

Encerramento da Festa Julina da UCDB: Show com Patrícia e Adriana, além da dupla Fred e Victor na UCDB, localizada na Avenida Tamandaré, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Arraiáu Cãopira: Festa julina beneficente para pets, com comidas típicas, atrações e concursos. Será na Praça Regina, na Avenida Coronel Ulisses de Lima, 58, das 9h às 18h, com entrada gratuita.

Julho das Pretas: Evento com vinil set de Bolaxão e celebração da Marcha Nacional das Mulheres Negras no CapivaS Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Pagode de Domingo: Roda de samba para fechar a semana com alegria e cerveja gelada no Má Donna, na Rua 14 de Julho, 2459, às 16h, com entrada gratuita.

Pastelada do QuiQui: Promoções de pastéis e comida boa para encerrar o domingo no Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488, a partir das 19h, com entrada gratuita.

