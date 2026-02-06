Menu
Fim de Semana

Instalação-performática "Bailar no Escuro" estreia nesta sexta

O projeto ocupa três ambientes do Casarão Thomé até domingo em Campo Grande

06 fevereiro 2026 - 13h50Sarah Chaves
Hallison e VerônicaHallison e Verônica   (Divulgação )

Começa nesta sexta-feira (6), no Casarão Thomé, em Campo Grande, a instalação-performática “Bailar no Escuro”, com sessões gratuitas até domingo (8). O projeto é assinado pelo duo de artistas Halisson Nunes e Verônica Lindquist e ocupa três ambientes do casarão histórico, unindo dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia.

Ao todo, são cinco sessões, cada uma com 40 minutos de duração. A entrada é gratuita, com ingressos limitados, que devem ser retirados uma hora antes, no local. A classificação indicativa é 14 anos, e as apresentações contam com acessibilidade em Libras.

Datas e horários

Sexta-feira (6): 19h

Sábado (7): 19h e 20h30

Domingo (8): 19h e 20h30

A proposta do projeto é uma instalação-performática, em que o público permanece em um lugar fixo durante toda a apresentação. Não há deslocamento dos espectadores pelo espaço. Cada pessoa acompanha a ação a partir do ponto onde está sentada, o que faz com que a experiência varie conforme o campo de visão de cada um.

A obra utiliza recursos tecnológicos de forma sutil, interferindo na percepção do som e da imagem. O que é visto nunca se apresenta por completo, e o que é ouvido se constrói em camadas, criando uma experiência fragmentada e imersiva, em diálogo com a arquitetura e a memória do Casarão Thomé.

A dimensão subjetiva do trabalho nasce do poema “Bailar no Escuro”, escrito por Verônica Lindquist durante a pandemia. A partir do texto, a obra propõe reflexões sobre comunicação, presença e relações humanas no mundo contemporâneo, ampliando o olhar para formas de conexão que vão além do visível.

A expressão corporal não segue uma coreografia fixa. Cada sessão é construída no momento, a partir das relações que se estabelecem entre espaço, artistas e público. Por isso, nenhuma apresentação é igual à outra.

O projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio de edital da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande. Mais informações estão disponíveis no Instagram @bailarnoescuro.

Bailar no Escuro


Sexta-feira (06), às 19h
Sábado (07) e domingo (08), às 19h e às 20h30
Local: Casarão Thomé
Endereço: Rua 14 de Julho, 3169 – São Francisco – Campo Grande (MS)
Entrada gratuita (ingressos retirados 1h antes)
Classificação indicativa: 14 anos

