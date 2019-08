JD1 e DUT’s te levarão à ExpoMS 2019

O JD1 Notícias em parceria com a DUT’s Produções levará você e um acompanhante para a Expo MS Rural 2019, que acontecerá de 22 a 31 de agosto, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Para participar é importante se atentar às regras e informações da promoção. Serão sorteados três pares de ingressos por show, nas duas quintas-feiras que antecede a programação musical do fim de semana.

Na quinta-feira (22), serão sorteados os ingressos para os shows de João Bosco e Vinícius e Jeito Moleque; Matheus e Kauan e Jet Leg e Ferrugem e Vitor Kley.

A regra para concorrer os ingressos é simples, basta seguir o JD1 Notícias no Instagram, curtir e marcar três pessoas na foto oficial do sorteio. Clique na imagem abaixo e participe.

Para concorrer aos ingressos dos eventos que ocorrem no segundo fim de semana de Exposição, é preciso uma nova participação da mesma maneira que a primeira. Na quinta-feira (29), serão sorteados os ingressos para os show de João Gustavo e Murilo com Gustavo Lima, e Fernando e Sorocaba com Kevinho.

