JD1TV: Empresários de MS participam de evento com líder de Startup da NASA

Considerado o maior Evento de Networking e Empreendedorismo da América Latina, o Know How Experience, iniciou hoje (3/11), no Shopping Bosque dos Ipês, e seguirá acontecendo dias 4 e 5 de novembro. Desde 2017 já foram sete edições, sendo esta a quinta edição em Campo Grande.

O evento reune grandes empresários especialistas em diversas áreas para trazer conhecimento, inovação e promover novas conexões para pequenos e médios empresários. Desde a primeira edição, já impactou mais de 20 mil pessoas, gerou mais de 8 milhões em negócios e hoje tem mais de 120 mil associados no Know How Club, onde os empresários são mentorados para elevar o nível de seus negócios.

Até agora o evento já recebeu 1.200 pessoas e espera receber 2.500 pessoas até domingo (5/11), último dia do evento. Hoje as palestras foram voltadas para o agronegócio e indústria de MS e sustentabilidade. Neste sábado e domingo, ainda serão abordados temas como neurociência, vendas, marketing, franquias, networking e gestão, com grandes nomes locais, nacionais e internacionais.

A convidada âncora do evento será neste sábado (04/11) às 8h30, com Martina Dimoska, astronauta analógica e Líder do Desafio NASA Space Apps, no Vale do Silício. A equipe do JD1 conversou com o fundador do evento, Filipe Trindade, que é campo-grandense, hoje faz parte do ciclo social dos grandes bilionários mundiais.

Ainda é possível adquirir os ingressos no site do evento, onde estão expostos os mais de 30 palestrantes e seus currículos.

No sábado (4) as palestras iniciam às 8h30, com término às 20h30.

No domingo (5) as palestras iniciam às 9h, com término às 17h30.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também