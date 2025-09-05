Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fim de Semana

Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural

Celebração da Independência e transmissão histórica da canonização de Carlo Acutis também marcam o domingo

05 setembro 2025 - 15h04Carla Andréa    atualizado em 05/09/2025 às 15h11

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações culturais, musicais e esportivas, para todos os gostos neste fim de semana.

De shows e feiras a desfiles cívicos e celebrações religiosas, a cidade oferece opções para moradores e visitantes aproveitarem a capital sul-mato-grossense. Confira a programação:

Sexta-feira (5)

Beyonçasso: Prepare-se para liberar sua Sasha Fierce interior com os maiores hinos da Beyoncé, às 23h59, na Daza, localizada na Rua Mal. Rondon, 2181, com entrada a partir de R$ 15.

VH e Alexandre: A dupla de Goiás apresenta seu show com sucessos como “Parada Obrigatória”, às 22h, na Valley CG, localizada na Avenida Afonso Pena, 4176, com entrada a partir de R$ 50.

Pantanal Fashion Week: Desfiles, oficinas, palestras e atrações culturais com marcas locais e LGBTQIAPN, a partir das 20h30, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, com entrada gratuita.

Cadê? Cadê – Guilherme Rondon apresenta novo álbum: Um espetáculo de memória, ausência e esperança, com participações especiais, às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177.

Sábado (6)

Ziriguidum – 2 Anos: Feira com mais de 180 expositores e atrações musicais, das 16h às 23, na Praça do Preto Velho, localizada na Avenida Fábio Zahran, com entrada gratuita.

Feira Cultural Coopharádio: Economia criativa, gastronomia, artesanato e música das 17h às 22h, na Praça V, Coopharádio, com entrada gratuita.

MISBEHAVIOUR REVISITED – Despedida histórica: Banda de rock de Dourados encerra trajetória com show de duas horas, repleto de clássicos, às 20h, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, com entrada a partir de R$ 30.

Safari 15 anos – Noite animal: Rock, blues, DJ, burgers, chopp e drinks em celebração especial, às 17h, Safari Burger & Grill, na Rua José Antônio, 1870, com entrada a R$ 15.

Tributo Rolling Stones – Four Stones no Growler: Clássicos do rock como “Satisfaction” e “Start Me Up” às 18h, no Sunset Growler Station, na Avenida. Afonso Pena, 5668, com entrada a R$ 20.

Campeonato de Bouldering: Competição de escalada olímpica sem corda, às 16h, no El Montés, no Ginásio de Escalada, Rua Barão de Melgaço, 444, com entrada a partir de R$ 15.

Pantanal Fashion Week: Continuação da programação com desfiles e oficinas culturais, às 20h30, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, com entrada gratuita.

Domingo (7)

Liniker no MS ao Vivo: A cantora traz um repertório emocionante para o Parque das Nações Indígenas, às 17h, no Parque das Nações Indígena, com entrada gratuita.

Canonização de Carlo Acutis – Transmissão ao vivo: A Capela do Milagre acompanha a cerimônia do Vaticano, com início às 4h devido ao fuso horário, na Capela do Milagre – Rua Ismael da Silva, 10, Jardim Marabá/Vila Margarida

Desfile Cívico-Militar – Comemoração da Independência: Participação de 18 instituições, incluindo escolas e forças de segurança, às 8h45, na Rua 13 de Maio, com entrada gratuita.

Pagode da Independência: Encontro de grupos regionais de pagode para celebrar o feriadão, às 17, no Paraíso Bar, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618, com entrada gratuita.
 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sábado tem dança, música, humor e cinema a preços promocionais em Campo Grande
Fim de Semana
Sábado tem dança, música, humor e cinema a preços promocionais em Campo Grande
Semana do cinema
Fim de Semana
Capital tem promoção nos cinemas, espetáculos teatrais e festas no fim de semana
Agenda deste domingo em Campo Grande tem música e festival gastronômico
Fim de Semana
Agenda deste domingo em Campo Grande tem música e festival gastronômico
Raphael Ghanem, comediante
Fim de Semana
Sábado promete com feiras, festival gastronômico e stand up em Campo Grande
Final de semana tem Roberto Carlos, Alex e Ivan, balada e Festival de Hambúrguer; confira
Fim de Semana
Final de semana tem Roberto Carlos, Alex e Ivan, balada e Festival de Hambúrguer; confira
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP investiga tabacaria por barulho acima do permitido em Campo Grande
Paralamas do Sucesso celebra 40 anos com show especial na Capital neste sábado
Fim de Semana
Paralamas do Sucesso celebra 40 anos com show especial na Capital neste sábado
Vanessa da Mata, Rafael Portugal e Os Paralamas do Sucesso agitam a Capital no fim de semana
Fim de Semana
Vanessa da Mata, Rafael Portugal e Os Paralamas do Sucesso agitam a Capital no fim de semana
Feira Ziriguidum
Fim de Semana
Samba, shows e feira: Confira a agenda deste sábado em Campo Grande
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande