Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações culturais, musicais e esportivas, para todos os gostos neste fim de semana.

De shows e feiras a desfiles cívicos e celebrações religiosas, a cidade oferece opções para moradores e visitantes aproveitarem a capital sul-mato-grossense. Confira a programação:

Sexta-feira (5)

Beyonçasso: Prepare-se para liberar sua Sasha Fierce interior com os maiores hinos da Beyoncé, às 23h59, na Daza, localizada na Rua Mal. Rondon, 2181, com entrada a partir de R$ 15.

VH e Alexandre: A dupla de Goiás apresenta seu show com sucessos como “Parada Obrigatória”, às 22h, na Valley CG, localizada na Avenida Afonso Pena, 4176, com entrada a partir de R$ 50.

Pantanal Fashion Week: Desfiles, oficinas, palestras e atrações culturais com marcas locais e LGBTQIAPN, a partir das 20h30, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, com entrada gratuita.

Cadê? Cadê – Guilherme Rondon apresenta novo álbum: Um espetáculo de memória, ausência e esperança, com participações especiais, às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177.

Sábado (6)

Ziriguidum – 2 Anos: Feira com mais de 180 expositores e atrações musicais, das 16h às 23, na Praça do Preto Velho, localizada na Avenida Fábio Zahran, com entrada gratuita.

Feira Cultural Coopharádio: Economia criativa, gastronomia, artesanato e música das 17h às 22h, na Praça V, Coopharádio, com entrada gratuita.

MISBEHAVIOUR REVISITED – Despedida histórica: Banda de rock de Dourados encerra trajetória com show de duas horas, repleto de clássicos, às 20h, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, com entrada a partir de R$ 30.

Safari 15 anos – Noite animal: Rock, blues, DJ, burgers, chopp e drinks em celebração especial, às 17h, Safari Burger & Grill, na Rua José Antônio, 1870, com entrada a R$ 15.

Tributo Rolling Stones – Four Stones no Growler: Clássicos do rock como “Satisfaction” e “Start Me Up” às 18h, no Sunset Growler Station, na Avenida. Afonso Pena, 5668, com entrada a R$ 20.

Campeonato de Bouldering: Competição de escalada olímpica sem corda, às 16h, no El Montés, no Ginásio de Escalada, Rua Barão de Melgaço, 444, com entrada a partir de R$ 15.

Pantanal Fashion Week: Continuação da programação com desfiles e oficinas culturais, às 20h30, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, com entrada gratuita.

Domingo (7)

Liniker no MS ao Vivo: A cantora traz um repertório emocionante para o Parque das Nações Indígenas, às 17h, no Parque das Nações Indígena, com entrada gratuita.

Canonização de Carlo Acutis – Transmissão ao vivo: A Capela do Milagre acompanha a cerimônia do Vaticano, com início às 4h devido ao fuso horário, na Capela do Milagre – Rua Ismael da Silva, 10, Jardim Marabá/Vila Margarida

Desfile Cívico-Militar – Comemoração da Independência: Participação de 18 instituições, incluindo escolas e forças de segurança, às 8h45, na Rua 13 de Maio, com entrada gratuita.

Pagode da Independência: Encontro de grupos regionais de pagode para celebrar o feriadão, às 17, no Paraíso Bar, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618, com entrada gratuita.



