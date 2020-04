Loubet fará live nesta sexta para ajudar a AACC/MS

Com os efeitos econômicos que a crise do Corona Vírus trouxe para a sociedade, artistas do mundo todo estão se organizando em uma corrente de solidariedade para ajudar pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade. Nessa toada, o cantor sertanejo Loubet, de Campo Grande, realiza nesta sexta-feira (17) a live Agrolive, em prol da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS).

A instituição, que existe desde 1998, e, apenas em 2019 atendeu mais de 660 crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul, será contemplada com as doações arrecadadas durante a live, que será transmitida pelo Canal do Boi e pelo canal do Youtube do cantor Loubet ( https://www.youtube.com/loubetoficial ), a partir das 20 horas, horário de Brasília.

A escolha do cantor foi feita a partir de muito estudo e pesquisa. “Penso no futuro das crianças que estão sendo muito afetadas no que diz respeito à saúde e educação. Ao pesquisarmos sobre a AACC/MS e percebermos que a instituição cuida não só das crianças, mas também de seus familiares, entendemos que a ajuda seria muito bem-vinda”, afirma.

Para realizar a doação, as pessoas que estiverem assistindo a live terão a opção de utilizar um QR Code que estará presente na transmissão. O processo é simples e redireciona o espectador diretamente para a opção de doação.

Sucesso - Loubet nasceu em Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul e mudou-se para Campo Grande para investir na carreira musical. Em seu 1º DVD, “Ao vivo em Campo Grande”, o sertanejo emplacou mais de 40 milhões de visualizações no Youtube com sucessos como “Insana”, “Tá rodada” e “Alma gêmea”, músicas que ficaram entre as mais tocadas na região Centro-Oeste entre os anos de 2014 e 2015.

O DVD “Made in Roça” atingiu mais de 55 milhões de visualizações no Youtube. Destaque para as músicas “Made in Roça” e “Vira lata”, que contou com participação de Fernando & Sorocaba, e “Muié, Chapéu e Butina”. No Facebook a página oficial do sertanejo conta com mais de 1 milhão de curtidas e, no Instagram, o artista tem 635 mil seguidores.

Em fevereiro deste ano, Loubet lançou a música “Canal do Boi”, com participação da dupla Fernando & Sorocaba, com mais de 771 mil visualizações no Youtube.

Ajuda - Levando em consideração as medidas de prevenção que devem ser tomadas como cuidado com seus assistidos, colaboradores mas também com toda a sociedade sul-mato-grossense, a AACC/MS suspendeu temporariamente os serviços de atendimento ao público. Dessa maneira, o Bazar, o Brechó e a Lanchonete da instituição tiveram seus atendimentos paralisados. Essa medida fez com que a arrecadação da instituição diminuísse, colocando em risco seu bom funcionamento da AACC/MS que só em 2019 atendeu 667 crianças e adolescentes com câncer de todo o estado de Mato Grosso do Sul, além de ter servido mais de 31 mil refeições e oferecido mais de 22 mil atendimentos multiprofissionais, entre enfermagem, nutrição, atividades lúdico-pedagógicas, psicologia e outros.

Toda ajuda é bem-vinda e a renda arrecadada é utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

Serviço

Agrolive com o cantor Loubet

Quando: 17 de abril, às 20 horas (horário de Brasília)

Transmissão simultânea no Youtube: https://www.youtube.com/loubetoficial e no Canal do Boi: NET e Claro TV (Canal 190), Parabólica análogica (1.280 MHz Star One C e Parabólica digital (DVBS Frequência de descida 3.993 MHz).

