Marília Mendonça, Dennis Dj e Fernando e Sorocaba fazem lives neste sábado

Desdo o início da pandemia do Novo Coronavírus causado pela Covid-19, o isolamento social afastou muitas pessoas, porém nem assim os brasileiros deixam de fazer o que gostam e dão um jeitinho para se divertir da forma mais segura possível durante a quarentena.

E para animar mais um dia, as lives deste sábado (9) contam com a presença de Marília Mendonça, Dennis DJ, Fernando & Sorocaba estão entre as principais transmissões.

As transmissões online já viraram rotina e os artistas transformam suas casas em seu palco principal. Confira abaixo a lista de lives de hoje.

Lives hoje e como assistir às lives:

- Meduza - 13h - Link

- MC Guimê - 14h - Link

- Don Diablo - 14h30 - Link

- Dennis DJ - 16h - Link

- Lincoln & Duas Medidas - 16h - Link

- Priscilla Senna - 16h - Link

- Daniela Mercury, Preta Gil, Luiza e Zizi Possi - 17h - Link

- Fernando e Sorocaba - 17h - Link

- Grupo Clareou - 17h - Link

- Psirico - 17h30 - Link

- Dinho Ouro Preto - 18h - Link

- Daniel Boaventura - 19h - Link

- Dori Caymmi (Em Casa com o Sesc) - 19h - Link

- Mc Marcinho - 19h - Link

- Marília Mendonça - 20h30 - Link

- João Donato (Cultura em Casa) - 21h30 - Link

- Make U Sweat - 22h - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também