Mesmo com fim dos incêndios, equipes continuam trabalho de prevenção no Pantanal

De acordo com informações do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), apesar das condições atuais não serem favoráveis a propagação do fogo, em Corumbá, um foco de incêndio permanece ativo na região do Tagiloma, conhecido como Maracangalha.

Ali, uma força-tarefa atua com o objetivo de realizar não apenas as ações de combate ao incêndio, mas também implementar medidas de controle e monitoramento.

Outro ponto de atenção se concentra na região do Paraguai Mirim, onde equipes trabalham para evitar a reignição dos focos de incêndio e assegurar que estes focos permaneçam confinados dentro da área isolada ao longo das margens do rio Paraguai.

O trabalho de rescaldo e prevenção continua em diversas áreas atingidas pelos incêndios florestais em junho e é esperado que para as próximas semanas o forte calor e o tempo seco devem retornar, favorecendo o início dos incêndios.

Vale lembrar que devido a riqueza de materiais orgânicos inflamáveis ali presentes, o solo pantaneiro é fertil para a reignição e propagação do fogo, com as popularmente conhecidas turfas, responsáveis pelo conhecido 'fogo subterrâneo' no bioma.

Atualmente há 95 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul atuando na Operação Pantanal 2024, dos quais 60 estão nas equipes de combate em solo e 35 compõem o SCI, distribuídos em Campo Grande e Corumbá.

Existe também o apoio efetivo de 80 militares da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira), da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e 233 agentes do Ibama, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

Aeronaves da Força Aérea e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) dão apoio ao trabalho de monitoramento e controle.

