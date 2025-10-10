Michel Teló e programação especial do Dia das Crianças movimentam fim de semana na Capital

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações culturais, gastronômicas e musicais.

No feriado de sábado (11) e domingo (12), a Capital comemora o Dia das Crianças e o aniversário de 48 anos de Mato Grosso do Sul com eventos gratuitos, entre eles o show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas, o Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense, a Bienal Pantanal e o Reggae Kids, que prometem animar públicos de todas as idades.

Sexta-feira (10)

Bienal Pantanal - Imersão literária com contação de histórias da Cia Curumins, exibição do curta A Última Porteira e debates sobre HQs e o mercado editorial. Das 10h às 20h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com entrada gratuita.

4ª Feira do Baobá – Edição do Mês das Crianças - Atrações culturais, música, artesanato, gastronomia, apoio emocional e brindes para pets. Das 18h às 22h, na Rua Vila Lobos, 15, com entrada gratuita.

Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense - Evento gratuito celebra os 48 anos de Mato Grosso do Sul com pratos típicos, música e cultura regional. Das 18h às 23h30, no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, com entrada gratuita.

Semana das Crianças - Oficinas, recreação, pintura facial, personalização de bonecas e oficina de biscoitos com o urso Pudim da Criamigos. Das 15h às 20h, no Shopping Campo Grande, com entrada gratuita.

Sábado (11)

Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense - Continuação das comemorações pelos 48 anos do Estado com gastronomia e apresentações regionais. Das 18h às 23h30, no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

NAIP na Lupland - Banda ícone do rock sul-mato-grossense apresenta sucessos de AC/DC, Bon Jovi e Oingo Boingo. Das 18h às 23h30, na Lupland, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Ingressos no Sympla.

Semana das Crianças - Programação continua com atividades interativas e recreação gratuita. Das 15h às 20h, no Shopping Campo Grande, com ingressos gratuitos.

Comper Itanhangá – Dia das Crianças - Evento com personagens vivos, Feira Ziriguidum, Carretão da Alegria e atrações musicais. Das 17h às 21h30, no Estacionamento do Comper Itanhangá, com entrada gratuita (doação opcional de 1 kg de alimento).

Bienal Pantanal – Oficina de quadrinhos com Caio Zero, palestra de Milly Lacombe sobre feminicídio, exibição de curtas regionais e show de Nestor Ló y Los Caminantes. Das 9h às 20h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com entrada gratuita.

Corrida do Pantanal 2025 - Corrida Kids a partir das 15h30.

Domingo (12)

MS ao Vivo – Show especial de Michel Teló e integrantes do Tradição celebra o Dia das Crianças e o aniversário do Estado, às 17h, no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita.

Corrida do Pantanal 2025 -

Corrida 21 km – a partir das 5h30

Corrida 5 km – a partir das 5h45

Corrida 10 km – a partir das 6h

Bienal Pantanal – Dia dedicado às crianças com oficinas, contação de histórias com Diane Valdez, espetáculo Vida de Mamulengo e o show CriaNceiras, Manoel de Barros. Das 9h às 20h, Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com entrada gratuita.

Reggae Kids - Música, solidariedade e diversão com RockersSoundSystem & Convidados, brinquedos, pintura facial e sorteio de prêmios. Das 14h às 22h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015, com entrada gratuita (com arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos).

20 anos da Praça Bolívia - Edição comemorativa com gastronomia típica, moda, artesanato e apresentações musicais. Das 9h às 14h, na Rua das Garças com Rua Aníbal de Mendonça, com entrada gratuita.

Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense – Último dia do evento com pratos típicos e shows regionais. Das 15h às 22h, Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também