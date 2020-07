Michel Teló, Roberta Miranda e Fernando e Sorocaba fazem live neste domingo; acompanhe

Fim de Semana Feriado conta com lives do 'Cabaré' sertanejo, Jota Quest e Léo Santana

Fim de Semana Roberto Carlos fará live especial no Dia das Mães; Veja onde assistir

Fim de Semana Katy Perry e The Killers transmitem ao vivo nesta sexta-feira

Fim de Semana Fim de semana tem Jads e Jadson, Sambô e Toquinho; Confira as lives

Fim de Semana Mais lidas – R$ 60 por cabeça não impediu de "Bosque Drive In" lotasse

Fim de Semana Da música internacional ao gospel, confira as lives deste sábado

As transmissões virtuais de artistas e músicos durante a pandemia de coronavírus já virou rotina, e neste finalzinho de semana, o sertanejo está a todo vapor. Porém fãs de música eletrônica também poderão aproveitar ao som de DJ Marcio Fernandes e Sandro DJ.

As lives deste domingo (26) contam com Michel Teló, Fernando e Sorocaba, Ivan Gadelha, Mamute, Roberta Miranda e muitos outros.

Polícia Caminhoneiro é roubado e sequestrado ao aceitar frete em rodovia do MS