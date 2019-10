Mostra fotográfica fomenta a pluralidade de corpos no cenário fashion de MS

Saiba Mais Internacional Projetos de MS estão em bienal internacional de arquitetura de Buenos Aires

A capital de Mato Grosso do Sul recebe nos dias 18 e 19 de outubro o primeiro Moda Campo Grande. Dentre as atrações, está confirmada a exposição “Flutua”, do fotógrafo Elso Oliveira. O ensaio propõe uma reflexão sobre as faces e corpos, que, muitas vezes, são excluídos das páginas de destaque dos sites e revistas de moda. O editorial contou com peças da loja Loja Garpy, acessórios da Eterna Flora e a beleza ficou assinada pela maquiadora Mariana Sousa.

Acostumado a desenvolver o seu trabalho guiado pela criatividade e espontaneidade, Elso teve o desafio de criar um editorial do zero especialmente para o evento, inspirado no tema da edição de 2019, “Voos novos e cada vez mais altos para a moda de MS”. ‘Flutua’ entrega imagens leves e delicadas em cada retrato e imprime o sentimento de liberdade e confiança por meio dos movimentos e semblante.

O fotógrafo relata que a sua inspiração veio do trabalho realizado pelo “Projeto Princesas”, que capacita meninas de comunidades carentes para atuarem no mercado da moda e que também estará participando do evento Moda CG. “Quis complementar a ideia de inclusão que o projeto já desenvolve e trouxe corpos diferentes para mostrar que todos possuem potencial na modelagem e fazer a minha parte para promover a inclusão”, relata.

O ensaio realizado por Oliveira traz pluralidade de corpos, cores e gêneros, a fim de abraçar a diversidade cultural e étnica presente em Mato Grosso do Sul. “Escolhi o terraço de um prédio no centro de Campo Grande como locação, ele fica de frente para a praça Ary Coelho, um ponto de encontro muito comum da cidade. Além desse, usei o Parque das Nações Indígenas, outro ponto famoso na cidade’’ comenta.

Já os modelos que compõe o casting são todos amigos do fotógrafo, que segundo ele, representam uma parte do recorte dos moradores locais. “Tem modelo cadeirante, transexual, plus size, negros e brancos. Todos com a sua beleza própria e singular. Procurei retratar a diversidade e mostrar que é preciso pensar na representatividade e inclusão de todos dentro do mercado da moda”, afirma.

Serviço

Exposição: “Flutua”

Artista: Fotógrafo Elso Oliveira |@elsooliveirafotografia

Local: Centro de Convenções Albano Franco – Av. Mato Grosso, 5017.

A exposição estará disponível no dia 18, das 16h às 22h, e no dia 19, das 16h às 21h.

