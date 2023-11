No último 'MS Ao Vivo' de 2023, show do Criolo agita o domingão na Capital

Domingou! Vários eventos acontecem em Campo Grande hoje (12). Confira a Agenda do JD1 Notícias:

Feira de Garagem - Neste final de semana acontece a quarta edição da Feira de Garagem, com expositores nas áreas de artesanato, papelaria, gastronomia, cosméticos, velas aromáticas e muito mais. Será das 9h às 14h, na Av. do Poeta, 260. Entrada é gratuita.

Costelão em Fogo de Chão - Neste domingo ocorre o último Costelão em Fogo de Chão do CTG Farroupilha. Para completar o prato, os acompanhamentos tradicionais como arroz, mandioca, farofa e muitas saladas. O almoço começa a ser servido às 11h30. Antes do início do almoço, o baile estará acontecendo no salão do local. Crianças de até 7 anos não pagam, e de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. A partir das 11h30, na Av. Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930.

Entrada: R$ 50, pelo telefone (67) 99290-7049 até o dia da festa.

"Quando a Pátria Bate Forte" - Neste domingo ocorre a pré-estreia e primeira exibição do curta-metragem "Quando a Pátria Bate Forte", de Jamille Fortunato. Começa às 15h, no Armazém do Campo, localizado na Rua Juruena, 309. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - No domingo, é a vez de New York Cirkus encantar o público no Espaço Sesc. O espetáculo será em duas sessões, com muita arte circense e palhaçaria. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Criolo - Para encerrar o "MS Ao Vivo", com chave de ouro, o rapper Criolo se apresenta na Capital neste domingo. O artista trará aos palcos o show intimista que reúne os álbuns "Sobre Viver", "Espiral de Ilusão", "Ainda Há Tempo", "Convoque Seu Buda". Pretah e Bèget de Lucena aquecem o público e abrem o palco no "redondo" do Parque das Nações Indígenas. Começa às 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

6ª Festa das Nações Maçônicas - A programação inclui a presença de músicos, venda de alimentos, shows e outras apresentações artísticas, proporcionando entretenimento diversificado aos interessados. O evento é aberto ao público e acontece nos altos da Av. Afonso Pena, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal. No domingo (12) terá apresentação de Dança Árabe no Studio Nidal Abdul, e show da Banda Lilás, a partir das 20h.

