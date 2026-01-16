Noite de música no Buteco do Miau visa arrecadar recursos para tratamento de Guido Velasco

A solidariedade vai dar o tom da noite deste sábado (17), em Campo Grande. A partir das 21h, o Buteco do Miau recebe o evento “Miau em Movimento”, iniciativa que reúne artistas da cena independente para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde do colecionador boliviano Guido Velasco, referência na preservação da memória musical da Bolívia.

Guido é o responsável pela Espléndida Colección, um acervo estimado em cerca de 100 mil discos e fitas que reúne registros históricos da música latino-americana, incluindo os primeiros discos com selo boliviano e a gravação mais antiga conhecida do Hino Nacional da Bolívia, de 1904. O trabalho começou ainda nos anos 1940, com seu pai, fundador da Rádio Splendid, e foi mantido pela família ao longo de décadas, sem apoio institucional.

Atualmente, Guido enfrenta um grave quadro de saúde. Internado em uma UTI em La Paz após sofrer uma embolia pulmonar e um pequeno derrame, ele necessita de tratamento médico de alto custo, em um país que não conta com sistema público de saúde universal, o que agrava a situação da família.

Sensibilizados, músicos e produtores culturais decidiram transformar o palco em espaço de cuidado e apoio. Toda a renda arrecadada na portaria do evento será destinada ao tratamento de Guido, e os artistas participam de forma voluntária, abrindo mão de cachês em um gesto coletivo de empatia.

A ação é organizada pela produtora cultural Karla Velasco, filha de Guido, que atua há anos em projetos ligados à música, economia criativa e impacto social em Mato Grosso do Sul.

Serviço

Evento: Miau em Movimento – Show solidário por Guido Velasco

Sábado, 17 de janeiro

A partir das 21h

Entrada: a partir de R$ 15

Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Vieira, 1303, Tiradentes



Atrações confirmadas:

Rock de Garagem, Impossíveis, LouRag, Sem Fabios, Nini Dy Castro, The Reefers (Maestro Lang, Sal dos Santos, João Nogueira), Will Nogueira, Maestro Vandão, Renan Max, Douglas Esteves, Klebson Bosque, Cabeloro, Mystical Perversion, Pedro Lemes.



Quem não puder ir, também pode ajudar pela vaquinha online para arrecadar R$ 20.000 e custear tratamento, exames e internação.

Link:https://www.vakinha.com.br/vaquinha/movimento-em-prol-de-guido-velasco

