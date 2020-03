Nova data: "Buteco” será na véspera do aniversário de Campo Grande

Na esperança de que no segundo semestre de 2020, a pandemia do novo coronavírus já tenha sido superada, a organização do Buteco do Gusttavo Lima anunciou nesta terça-feira (17), a nova data do evento: dia 25 de agosto, véspera do aniversário de Campo Grande.

O evento estava marcado para o próximo sábado (21), mas os organizadores acataram a recomendação do poder público de adiar o evento e evitar aglomeração de pessoas, devido ao risco da proliferação do coronavírus.

Na nova data escolhida, estão mantidas as apresentações dos cantores Leonardo e Felipe Araujo. O local, estádio Morenão, também está mantido.

A produção emitiu uma nota orientando as pessoas que já compraram seus ingressos e desejam trocá-los.

