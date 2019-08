O JD1 e a Dut’s te levarão ao show de Kevinho e Fernando & Sorocaba

O JD1 Notícias, em parceria com o a Dut’s Promoções, levará você e um acompanhante para ver os shows do MC Kevinho e da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que acontece no próximo dia 31 de agosto, no encerramento da Expo MS 2019, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A promoção também vale para o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan e JET LAG, que acontecem no dia 30 de agosto.

Para participar é importante se atentar às regras e informações da promoção. Serão sorteados três pares de ingressos por show. O sorteio será realizado na quinta-feira (29) e os ingressos devem ser retirados até sexta-feira (30), na sede do JD1.

A regra para concorrer os ingressos é simples, basta seguir o JD1 Notícias no Instagram, curtir e marcar três pessoas na foto oficial do sorteio. Clique na imagem abaixo e participe.

