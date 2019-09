Parada Gay interditará vias neste sábado

Com o tema “LGBTfobia é crime sim”, a comunidade LGBTQ+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transsexuais, Travestis, Queers) e mais Intersex, Assexuados, Pansexuais e Simpatizantes; promove, neste sábado (28), a 18ª Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade de Campo Grande.

Para a realização do evento, diversas ruas do centro precisarão ser interditadas no período entre 15h30 e 18h30. Neste período, a comunidade estará percorrendo em marcha, a partir da Praça do Rádio Clube, pelas ruas Barão do Rio Branco, seguindo pela Padre João Crippa, Dom Aquino, Avenida Calógeras, Rua Barão do Rio Branco, retornando à Praça do Rádio Clube.

A expectativa de uma das idealizadoras, Cris Stefanny, a expectativa é boa. “Queremos mostrar que o amor existe e que precisamos de respeito, principalmente que os nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros sejam concedidos de forma plena e justa”, destacou.

No dia do evento, neste sábado, à partir das 8 horas da manhã haverão atividades em relação ao psicológico e saúde da comunidade na Praça do Rádio Clube, centro de capital. Após, às 14h haverá a grande concentração para a caminhada.

