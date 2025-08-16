Menu
Fim de Semana

Paralamas do Sucesso celebra 40 anos com show especial na Capital neste sábado

Clássicos da banda embalam a noite no Bosque Expo; agenda cultural ainda traz tributos a Queen, Linkin Park, Pearl Jam e festa nostálgica com clima de BBB

16 agosto 2025 - 09h34Carla Andréa

Neste sábado (16), Campo Grande recebe um dos maiores nomes do rock nacional: Os Paralamas do Sucesso sobem ao palco do Bosque Expo para comemorar 40 anos de carreira com um show repleto de sucessos que marcaram gerações.

Além da apresentação histórica, a cidade contará com uma programação musical variada, incluindo tributos a bandas icônicas como Queen, Linkin Park, Charlie Brown Jr. e Pearl Jam, além de festas temáticas para todos os gostos. Confira a agenda:

Sábado (16)

Os Paralamas do Sucesso 40 anos Show especial com os clássicos da banda. No Bosque Expo, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, às 20h, a partir de R$ 198.

Tributo Linkin Park e Charlie Brown Jr. Show com ex-baixista oficial do CBJr e banda cover paulista de Linkin Park. No Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, às 22h, com entrada a R$ 70.

Tributo Especial Queen Clássicos como "Bohemian Rhapsody" e "We Will Rock You". na Cervejaria Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99, às 19h, com entrada a partir de R$ 20.

Millenials Edição BBB Festa com hits nostálgicos. Será na Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, a partir de R$ 50.

Especial Pearl Jam, Audioslave e Alice in Chains Noite dedicada ao grunge e rock alternativo. No Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, às 18h, com entrada a R$ 45.

Cassino Boogie & Farrapos e Trapos! Rock ao vivo e chopp gelado no O Irlandês Pub, localizado na Rua Oceano Atlântico, às 17h, com ingressos a partir de R$ 20.

