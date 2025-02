Primeiro sábado de fevereiro tem shows, feiras e 'esquenta de Carnaval' na Capital

Primeiro sábado (1º) de fevereiro em Campo Grande está cheio de atrações. Tem esquenta de Carnaval, feiras e também uma programação para a criançada. Confira:

Visita ao Museu Casa-Quintal Manoel de Barros: Essa é a oportunidade de conhecer a casa em que o poeta e sua esposa Stella de Barros conviveram em família.

O espaço oferece um tour guiado para ter contato com a intimidade do ambiente de trabalho e as principais interlocuções estéticas de Manoel de Barros.

Será das 10h às 14h, na Rua Piratininga, 363. Entrada: a partir de R$ 35,00 pelo Sympla.

Oficina do cortejo de Évoe nasce o teatro de rua: Realizado pelo grupo de teatro de rua, Imaginário Maracangalha, aulas teóricas e práticas sobre a arte do cortejo, criação de figurinos, músicas e alegorias. Finalizando com um cortejo carnavalizado aberto ao público.

Será das 15h às 18h, na Rua Cândido Mariano, 1500, Central de Comercialização de Economia Solidária Centro. Entrada: Ingresso R$ 100,00 (Envie um e-mail para: teatroimaginariomaracanagalha@ gmail.com, com o nome, endereço e uma breve intenção de interesse).

Feira Ziriguidum: Além dos tradicionais expositores de economia criativa, a feira tem shows dos artistas Dovalle, Beca Rodrigues, Silveira e Louva Dub.

Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Dia do brincar: Atividades recreativas para crianças de 3 a 13 anos. As brincadeiras acontecem na área externa do centro comercial, no estacionamento, ao lado da entrada da loja Subway. Em caso de mau tempo, a programação pode ter o horário alterado ou ser cancelada.

Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente no aplicativo Norte Sul Plaza. Será das 17h30 às 20h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é grátis.

Oficina de Suculentas: Roseli Francisco, do perfil no Instagram @jardim_da_roseli, traz uma oficina de suculentas neste sábado. As inscrições devem ser feitas também antecipadamente pelo app do shopping. Para a atividade, basta resgatar o passaporte com o nome “oficina”.

Será das 17h30 às 19h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis.

Tributo Legião Urbana: Show nostálgico com a banda Haiwanna tocando os hits de rock brasileiro da Legião Urbana. A abertura será com o DJ Magão, com clássicos do flashback, house e rock.

A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 30,00 pelo site do Sympla.

Geração MTV: A Cervejaria Canalhas, Bortoti e Kefla vão relembrar vários sucessos da época da MTV Brasil. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: ingressos a partir de R$ 30,00 pelo site do Sympla.

Summer Ball: O integrante da cena Ballroom brasileira, Dan Império, e a bailarina e coreógrafa, Brianna de Lá, vão ensinar estilos e elementos do Vougue Femme. O dia acaba com uma Ball no Ponto Bar, a partir das 18h.

Será no Espaço FNK, localizado na Rua Barão de Melgaço, 70. Entrada: a partir de R$ 30,00 pelo site do TicketFire.

Toniquinho da Viola: Samba com viola e músicas autorais você encontra no Monjolo Bar e Restaurante, com participação do percussionista Magalha Bat. A partir das 19h, no Monjolo Bar e Restaurante, localizado na Rua 25 de Dezembro, 2600.

Dj Lvcas: O Dj Lvcas se apresenta no Quiça neste sábado. A partir das 19h, na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada é grátis.

Made In Samba: Já é carnaval no Capivas, com Made in Samba. A partir das 19h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10, na portaria.

Carreta Furacão: A turma da Carreta Furacão vol. 3, para adultos, faz a festa no Ponto Bar a partir das 20h. Por volta de meia-noite, a carreta parte para a boate Non, onde o Baile do Buraco Quente começa às 23h30.

A partir das 20h, no Ponto Bar e NON. Entrada: a partir de R$ 10 pelo site do TicketFire.

Nitro: A banda Nitro apresenta clássicos do rock com abertura do grupo Plano Zero. A partir das 22h, no Blues Bar. Entrada: R$ 30, na portaria.

