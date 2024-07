Primeiro sábado de julho tem feiras, brechós e festas julinas em Campo Grande

Final de semana chegou, e com um primeiro sábado (6) do mês lotado de atividades, desde feira de adoção e encontro de brechós até festas julinas e samba, o que não falta é algo para fazer na Capital.

Confira a Agenda Cultural do JD1:

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Encontro de brechós - Neste sábado tem mais uma edição do Encontro de Brechós. O evento contará com a presença de 21 brechós, oferecendo uma vasta gama de produtos de moda circular com preços a partir de R$10,00. Será das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Feira de Adoção - Serão disponibilizados cães e gatos adultos e, para adotar um amiguinho de quatro patas, basta levar documento com foto e comprovante de residência. Será das 9h às 12h, no Comper dos Jardim dos Estados, localizado na Avenida Ceará, 1553. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão e Parceiros - O espaço reúne diversos práticos típicos do Oriente, sem deixar de lado as comidas tradicionais encontradas em feiras. Os pratos desta edição serão Japchae (macarrão coreano à base de batata doce e legumes), kimchi, kaarague (frango empanado), moti (bolinho de arroz), hiyashi somen (macarrão frio), sobá, oniguirazu (bolinho de arroz com recheio de salmão ou filé), karepan (bolinho com recheio de carne com curry), obentô (mix com sushi, oniguiri, frango frito). Será das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Love Party - Com balada itinerante que começa no pôr do sol, os DJs Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo promovem experiência para fãs da música eletrônica. A Love Party foi criada com a ideia de atrair quem já passou dos 30 anos, divertindo os que se em enquadram na geração "Millennial". Será das 16h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 120, pelo site.

Feira Ziriguidum - Na 11° edição da Feira Ziriguidum terá a abertura do Julho das Pretas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negro Afro Latina Americana e Caribenha. O evento reúne expositores de arte, lazer, gastronomia e economia criativa. Haverá roda de samba com participação de Marta Cel e Romilda Pizani, apresentação de Mel Dias e Macão, Projeto Livres Batuque’ Canta, Grupo Musical Umoja e intervenções poéticas. A partir das 16h, na Praça do Preto Velho, localizada na Avenida Fábio Zahran. Entrada é gratuita.

Araial da Lienca - O Arraial da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande) vai ter arrasta pé, quadrilha, bebidas típicas e muito samba. As escolas de samba também vão ter suas próprias barracas típicas na festa. Começa às 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Festa Julina dos Arautos do Evangelho de Campo Grande - No Rita Vieira, a tradicional Festa Julina dos Arautos terá comidas típicas, brincadeiras, fazendinha, show de prêmios e muito mais. Nos dias 6 e 7 de julho está marcado para às 17h, na Rua Rotterdam, 540.

Samba Caipira - Música boa, comidas deliciosas, brincadeiras, quadrilha, artesanato e muito mais. A partir das 18h, na Rua Marechal Câmara, 959. Entrada é gratuita.

Arraiá da Mata do Jacinto - A Associação de Moradores da Mata do Jacinto prepara um arraial com comidas típicas, shows ao vivo com Fábio e Júnior, e banda Alziras, sorteios e muito mais. A partir das 18h, na Av. Alberto Araújo Arruda, 300. Entrada é gratuita.

Festa de São Bento - A nona edição da tradicional Festa de São Bento celebra os 10 anos do Sítio Divina Misericórdia. Neste sábado, a animação ficará por conta da banda Alma Serrana. Será a partir das 18h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia. Entrada é gratuita.

Festa Julina da OAB/MS - O evento será aberto ao público, e a entrada será um litro de leite que será doado para a Casa da Criança Peniel. A festa terá espaço kids para as crianças, barracas com comidas típicas, atração musical e estacionamento gratuito. A festa promete muita diversão e solidariedade. A partir das 18h, na Avenida Mato Grosso, 4700.

Arraiá na Comunidade Nossa Senhora Aparecida - No Nova Lima, a festa pretende uma noite de muita alegria, devoção e comidas típicas. A partir das 18h30, na Rua Marques Herval, 372. Entrada é gratuita.

Arraial do Cebolinha - O 13º Arraial do Cebolinha, do Educandário Getúlio Vargas, chega com tudo neste sábado. Além das comidas típicas, danças e quadrilhas, a festa será animada pela dupla sertaneja Fábio e Junnior. A partir das 18h, na Av. Cel. Antonino, 1200. Entrada é gratuita.

Arraiá da Cufa - Em sua primeira edição, a festa promete uma noite repleta de música, comidas típicas e muita diversão, na sede da instituição. Também terão barracas, organizadas pelos moradores da região. A entrada é gratuita. A partir das 19h, na sede da Cufa, localizada na Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

