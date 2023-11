Primeiro "sextou" de novembro tem chegada do Papai Noel, Green Valley e feiras

Saiba Mais Comportamento Jingle Bells! Chegada do Papai Noel terá passeio pelas ruas da Capital

Primeiro "sextou" do mês de novembro em Campo Grande está recheado de atrações. Tem ainda festas de Halloween, mas também muitos eventos já estão focados no Natal. A Capital também terá café com tango, festa eletrônica famosa e tributo a uma das maiores cantoras brasileiras, Elis Regina. Confira a Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta está com programação toda especial. O encontro que sempre reúne cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre, terá recreação, show de mágica com o ilusionista Thiper, apresentação circense New York Cirkus, Orquestra Sinfônica de Campo Grande, Chegada do Papai Noel, e música ao vivo com João Paulo Pompeu. Será das 16h30 às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Halloween - No tradicional Halloween das Pantaneiras Skategirls, as recompensas serão para quem acertar a manobra e haverá premiação para melhor fantasia. A entrada é gratuita, mas para o uso da pista de skate é preciso contribuir com R$ 5. No evento haverá lanche coletivo, para isso, a organização pede que leve algum prato de doce ou salgado. Está marcado para às 17h, na Rema Skate Board, localizada na Rua Pedro Celestino, 1.387. Entrada é gratuita.

Café com Tango - Entrando no ritmo do lll Festival Caminhos do Tango, haverá uma aula para iniciantes com Camilla Marques e show da Orquestra Fontinele, com repertório de tango ao vivo. Começa às 18h30, no Átrio do Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Quiçá Halloween - O Halloween do Quiçá Gastrobar vai receber o público com decoração especial e pra agitar a galera terá apresentação das DJs Gaga Funkeira e Gwen The Doll. Começa às 19h, na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada: R$ 7 (paga na entrada).

Beca & a Gaia Arte - Liderado pela cantora e compositora Beca Rodrigues, e composta por mulheres LBTQIAP+, o projeto Beca & Gaia Arte foca na realização de shows conduzidos exclusivamente por mulheres. O projeto reforça a existência e resistência da expressão artística de mulheres, no Mato Grosso do Sul. No show, a banda toca músicas autorais e covers. A partir das 20h, no Mr. Hoppy. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho volta a acontecer neste sábado, com a exposição de brechós, artesanato, gastronomia e muitos itens de colecionadores. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - Neste sábado, o Horto Florestal de Campo Grande será o palco de um encontro que destaca a importância dos brechós para a economia local e a promoção de um consumo consciente. Com mais de 20 brechós participantes, o evento oferecerá uma ampla seleção com as tendências para 2024. As peças comercializadas começam em R$ 5,00. Será das 8h às 16h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Chegada do Papai e Mamãe Noel - Neste final de semana, o Papai e Mamãe Noel chegam ao Pátio Central e serão recebidos com personagens do mundo encantado, com muita magia e música. A chegada será marcada pela participação do Coral Maná do Céu, às 11h, em que o Papai Noel fará um cortejo pelo shopping. Será das 10h às 17h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Para encantar a criançada com contações de histórias, Kelly Guavira se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc. A artista levará um conto divertido e cheio de suspense com as lendas sul-mato-grossenses. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte - Sábado é dia de Oficina de Arte para criançada no Sesc Cultura. Neste final de semana, o público aprenderá a arte dos vasos Ming. Para participar da oficina, é preciso levar uma tela para pintura, de tamanho 30x40 cm, uma caixa de tinta guache, pincel largo e fino, uma cola branca e canetinhas hidrocolor. A classificação indicativa é de 5 anos e é preciso estar acompanhado de um responsável. A partir das 15h, na sala de arte do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - Na 5° edição da Vitrine Coletiva, haverá 14 brechós expondo, com diversas peças para garimpo. O evento ainda trará três expositores no setor de assessórios, duas tatuadoras para aquele flashtattoo, chopp gelado, food truck, pipocas gourmet, e ainda uma taróloga para ajudar quem busca respostas nas estrelas. Começa às 15h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Ziriguidum - A terceira edição da feira de economia criativa e cultural, Ziriguidum, acontece neste final de semana. O evento tem como atrações confirmadas Mcn e Calebe, Silveira com Afroafetos, Mel Dias, Dj Magão e Baile Charme com Bonde do Flash. Ainda na programação, Patrícia Rosa realiza o lançamento da coleção “Absolutamente Feminina” em um desfile. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

"Fala-Bicho" - O espetáculo de contação de histórias reúne histórias infanto-juvenis da literatura brsileira e contos populares. Os artistas Leonn Gondin, Rafael Bendô e Renata Cáceres realizarão uma performance visual, musical, interativa e lúdica com a criançada. Começa às 16h, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Chegada do Papai Noel - O Papai Noel chega ao Shopping Bosque dos Ipês neste sábado com com a temática "A Fazenda das Renas do Papai Noel". O projeto, idealizado por Cecília Dale, referência nacional em decorações natalinas, promete transportar os visitantes para um mundo lúdico e interativo, oferecendo o cenário perfeito para fotos memoráveis. Está marcado para às 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Sonhos Selvagens - Neste sábado ocorre o evento de lançamento de "Sonhos Selvagens", com um bate-papo entre o autor, Dudu Azevedo, corroteirista João Benitez com mediação do escritor e artista visual Fabio Quill. Durante o lançamento haverá exposição de artistas quadrinistas da cidade e depois, discotecagem por Dudu. A obra conta a historia de Simão, um quati atormentado por seus sonhos e que abandonou a criação artística. O quati, vive em uma capital com ares de interior, dividindo quarto com seu amigo Tobias, um lobo-guará. Está marcado para às 18h, no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

BDay Karla Coronel - A cantora Karla Coronel celebra mais um ano de vida e dessa vez na L.A Burgerz. A festa de aniversário da artista promete ser agitada com muita música, cerveja gelada e hambúrgueres. Vale destacar que parte do espaço será fechado para o evento, mas a o estabelecimento estará funcionamento normalmente. A partir das 18h30, na Rua Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 10.

Zimbra - A banda Zimbra chega à Capital para mais um show da tour de dez anos de carreira. A tour intitulada ‘O tudo, o nada e o mundo’ é uma celebração dos 10 anos do álbum mais importante do grupo. A partir das 20h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Tributo a Elis Regina - a partir das 21 horas, o Clube Estoril se transformará no palco de uma homenagem grandiosa à maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina. O tributo será na voz cativante de Camila Lopez, diretamente de Porto Alegre, que promete emocionar o público com suas interpretações impecáveis dos maiores sucessos de Elis, como "Upa, Neguinho!", "O Bêbado e a Equilibrista" e "Como Nossos Pais", ao vivo. Começa às 21h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 100, compre aqui.

Greenvalley On Tour - Neste sábado, o club pousa novamente em Campo Grande com um time eletrizante do cenário da música eletrônica. Se apresentam Kolombo, Bruno Be, Gabe, Dropack e Curol. A classificação indicativa é de 18 anos. A partir das 22h, no Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 100, pelo site.

DOMINGO

Liga da Cerveja - Para espalhar a cultura cervejeira por Mato Grosso do Sul, 10 cervejarias promovem um evento com muito chope artesanal em novembro. Para além da degustação, a organização promete trazer atrações musicais para todas as idades. Entre os artistas convidados estão os DJ’s Amarelo Drama & TGB e a banda Coquetel Blue. Será das 10h às 18h, na Cervejaria HOP PANDA, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada é gratuita.

Tradicional Churrasco Dançante - O CTG Tropeiros da Querência realiza tradicional churrasco com grupo gaúcho Reponte, que celebra 34 anos de carreira. A partir das 10h30, na Avenida Miguel Sutil, 445. Entrada: R$ 70 por pessoa.

Espaço Sesc - Domingo é dia de palhaçaria com a CIAhabiliDOCES no Espaço Sesc. O grupo de artistas se apresentará em duas sessões, com números de acrobacia, música e personagens sobre pernas de pau. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Arena MS - Em mais uma edição da feira de empreendedorismo cultural no deck haverá show com a banda Brisa do Mato, e Felipe Lobo. O evento ainda contará com recreação infantil e praça de alimentação. Será das 17h às 21h, na Rua Marques do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Comportamento Jingle Bells! Chegada do Papai Noel terá passeio pelas ruas da Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também