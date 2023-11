Sabadão tem 'Encontro de Brechós', feiras e passeio de bicicleta na Capital

Sabadão ensolarado em Campo Grande, com muitas atrações acontecendo hoje (11). Confira o que fazer com a família, amigos ou criançada na Capital:

SÁBADO

Venda de Garagem - Para voltar ao Acre somente com a malinha de roupa, Beatriz Machado realiza uma venda de garagem com móveis, eletrodomésticos, livros, coisas de cozinha, sapatos, jogos e muito mais. No evento haverá uma farofa solidária, com banana da terra, carne de sol e farinha acreana, também terá opção vegana, o prato custará R$ 20. A partir das 8h, na Rua Antônio Dias Adorno, 151. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - Neste sábado, mais de 30 brechós se reunirão no Horto Florestal para levar a moda sustentável ao Centro de Campo Grande. Serão diversas peças para garimpo. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

BikeAta – Em busca de inclusão, o evento acontece hoje (11) na Capital, às 14h30. A saída do passeio será na Praça Ari Coelho, com destino até a Prefeitura de Campo Grande, na Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte e Cine Clubinho - Na oficina de arte deste sábado, a criançada aprenderá a fazer uma escultura de gatinho. Para participar é preciso levar uma cola branca, um rolo de papel hiênico, uma caixa de tinta guache, pincel largo e fino. Às 16h, o filme "Minúsculos", de Hélene Giraud e Thomas Szabo, será exibido no Cine Clubinho. A classificação indicativa é de 5 anos, acompanhado de um responsável. Começa às 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Trupe Guavira - Em duas sessões no Espaço Sesc, a Trupe Guavira encena o espetáculo "A jornada de Gil". Na peça, Gil se perde na floresta e o que seria um pesadelo se transforma em um sonho de força e resiliência. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

OBalaio - Em mais uma edição da feira douradense "OBalaio", que visa estimular a economia criativa e cultural, terá como atração principal o rapper Rico Dalasam e Silvera. Afroqueer fará a apresentação do evento. A Feira reunirá 200 expositores nas áreas de gastronomia, arte, moda, botânica, pets e muito mais. Será das 16h às 23h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - Nesta edição da Feira São Chico terão 60 expositores, nas áreas de gastronomia, moda, cosméticos. O evento será animado por Dj Aruan Barcelos e grupo Quinheto de Jazz, com participação de Adriano Ramos. Será das 16h às 21h, na Orla Morena. Entrada é gratuita.

Sesc Encena - No Sesc Encena terá a apresentação do espetáculo "Poracê: O outro de nós". Do Nheengatu, a palavra Poracê significa dança indígena de celebração ou baile, arrasta-pé. O espetáculo é sobre a força do conjunto e reflete sobre questões de diversidade e pertencimento. Está marcado para às 16h30, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

6ª Festa das Nações Maçônicas - A programação inclui a presença de músicos, venda de alimentos, shows e outras apresentações artísticas, proporcionando entretenimento diversificado aos interessados. O evento é aberto ao público e acontece nos altos da Av. Afonso Pena, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal. No sábado (11) será a vez de Victor Gregório e Marco Aurélio no Studio Nidal Abdul, e de Arthur Vilalva, a partir das 20h.

Gabriel Noah e Banda - Sábado é dia de especial Pearl Jam e Audioslave na Cervejaria Canalhas. Gabriel Noah e Banda são os responsáveis por animar a noite. Começa às 20h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: R$ 20, pelo site.

Festa Climax edição Halloween - A edição "Halloween Infernal" acontece neste final de semana e os ingressos à venda à partir de R$ 15. A classificação da festa é para o público +18. Começa às 23h, na Rua Pajuçara, 201. Entrada: a partir de R$ 15, neste site.

