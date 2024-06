Sabadão tem feiras, Flashback e "arraiá" na Capital

SÁBADO

Feira da Colônia Paraguaya - A primeira edição da Feira da Colônia Paraguaia acontece neste sábado. O evento terá apresentações culturais, artesanatos, comidas típicas e espaço kids. Animam a feira, Rosy Firmo e Alarcon, Eloá Nantes, Toucinho Banda e convidados. Será das 8h às 15h, na Associação Colônia Paraguaia, localizada na Rua Ana Luiza de Souza, 610. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós no Horto Florestal - Em comemoração ao mês das festas juninas, o Coletivo de Brechós de Campo Grande realizará mega feira de brechós, com mais de 40 expositores. A partir das 8h, no Horto Florestal, localizado na Av. Ernesto Geisel. Entrada é gratuita.

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho ocorre neste sábado. O evento traz expositores de moda e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Esta edição será com a temática Povos Originários, em celebração ao Dia dos Povos Indígenas. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Bem Te Vi Café - Para celebrar o aniversário de dois anos do estabelecimento, o Bem Te Vi Café traz um cardápio especial com sanduíches e cuscuz. A cantora Karla Coronel animará a festa. Começa às 9h, na Rua José Antônio, 1479. Entrada é gratuita.

Arraiá AACC/MS - A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer faz a tradicional festa caipira, e estará à venda sobá, espetinho, cachorro quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, drinks, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias. Além de dança, apresentações sertanejos e área kids. A entrada para a festa tem o valor simbólico de R$ 10 por pessoa. Crianças de até 10 anos não pagam. Todo o valor arrecadado contribuirá para a manutenção das atividades da instituição. Começa às 12h, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Bazar da Fraternidade Despertar - Com mais de 2 mil peças apreendidas pela Receita Federal. No evento, o público irá encontrar variedade de itens a partir de R$ 3, sendo um dos destaques as jaquetas e casacos. O bazar reunirá também brinquedos, acessórios para celular, malas e perfumes. A partir das 13h30, na Rua São Carlos, 577. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - Com mais de 15 expositores, food truck, flash tattoo acontece a Vitrine Coletiva neste sábado. O evento será animado pelo DJ Allan Gabriel. Será das 15h às 20h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Feira Mixturô - Em edição especial de festa junina, a Feira Mixturô reunirá Edson Gallvão, Fábio Silva, Palhaço Pepa para animar os visitantes. A feira, que já é tradição no calendário da cidade reúne expositores de gastronomia, moda sustentável, artesanato, e muito mais. A partir das 16h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Festa do Queijo de Rochedinho - Tradicional festa do distrito de Rochedinho contará com uma diversidade de itens à venda, incluindo uma barraca com diversos tipos de geleias, vinagres e azeites saborizados, como os sabores de alho negro e cebola negra. As atrações musicais incluem Gilson e Júnior e Alma Serrana. A partir das 16h, na Praça de Rochedinho, localizada na Rua Guia Lopes, Rochedinho. Entrada é gratuita.

Feira do Vinil - A tradicional Feira do Vinil chega para mais uma edição, com 10 lojas expositoras e mais de 4 mil discos. DJ Samambaia ficará responsável pela discotecagem do evento. A partir das 17h, no Éden Beer, localizado na Av. Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Festa Junina da Orla Morena - Além das tradicionais barracas típicas, a festa contará com atividades como bingo, correio elegante e apresentações culturais. Será das 17h às 23h, na Av. Noroeste, 1.800. Entrada é gratuita.

Arraiá da Igrejinha - A escola de samba de Campo Grande preparou uma noite de diversão com a presença da banda O Tal do Forró, além de um casamento caipira protagonizado por Mariana e Jonas. O evento também contará com um animado bingo, oferecendo muitas premiações, uma barraca de comidas típicas e o tradicional Correio Elegante. A partir das 18h, na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.982. Entrada é gratuita.

Arraiá Quiça Bar - O arraiá do Quiça acontece neste sábado, com forrózinho comandado por Gabriel Chiad. O evento terá shot misterioso para os caracterizados, quentão, correio elegante, pescaria, comes e bebes típicos. A partir das 18h, na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Arraiá do Bom Jesus - A festa junina do Asilo São João Bosco acontecerá neste sábado, com diversas atrações artísticas, sorteios e um festival de prêmios. Começa às 18h, no Asilo São João Bosco. Entrada é gratuita.

Codinome Winchester - A banda Codinome Winchester volta aos palcos, com uma nova formação, para o lançamento do EP "Custo, Vida, Tempo, Trabalho". Bravo e Meio, o furacão do hardcore punk de Campo Grande fará a abertura do show. A parir das 19h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistócles, 103. Entrada: a partir de R$ 25, pelo site.

Festa Junina do União - A 5ª Festa Junina do União está chegando com uma variedade de barraquinhas de comidas típicas, incluindo pratos internacionais para os mais diversos paladares. Além disso, o evento contará com um animado bingo e diversas atrações artísticas. Começa às 19h, na Praça Generoso da Costa Benevides. Entrada é gratuita.

Arraiá da Coração de Maria - Neste sábado, a programação religiosa será com o tema "Solenidade do Imaculado Coração da Bem-Aventurada Virgem Maria", incluindo a bênção dos terços, velas e imagens. Além disso, a festa contará com shows de Silvia, Claudinei, Tarsila e amigos, e Patrécio. A partir das 19h, na Av. Hiroshima, 1.233. Entrada é gratuita.

Flashback Abrindo o Baú - DJ Simmu, Lucas Amado e JB trarão o melhor do flashback para o Corumbar. Começa às 21h, no Corumbar, localizado na Rua Padre João Cripa, 2619. Entrada: R$ 10 antecipado, pelo pix (67) 98423-2586.

