Sabadão tem Festival Shivaratri, Os Garotin e Flashback Abrindo o Baú

SÁBADO

7º Desapega CG - O maior evento de brechós de Campo Grande chega à 7ª edição com mais de 120 expositores e 35 mil itens. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

“A Menina que Virou História” - O espetáculo, que tem uma história embalada pela importância da leitura, conta a história de uma menina que não tem o hábito de ler, mas entra em um livro mágico. A partir das 8h, na Escola Estadual Dona Consuelo Müller. Entrada é gratuita.

Banda da PM - O Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul fará uma apresentação musical no Shopping Bosque dos Ipês, com cerca de uma hora. O repertório inclui especiais de Natal e clássicos da MPB. A partir das 14h, na Praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Literatura de autoria negra - Esta roda de conversa, que é parte do 25º Proler, tem como tema "Literatura de autoria negra e construção identitária" e reúne escritores que exploram a literatura como forma de enfrentamento ao racismo. Participam a psicóloga e escritora Maria Carol, a poeta e educadora Alê Coelho e o escritor Rafael Belo. Começa às 15h30, na Biblioteca Isaías Paim, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Farofa da Brenda - O evento promete ser o maior aulão de fit dance que Campo Grande já viu. A partir das 15h30, no Bartholomeu, localizado na Rua Oceano Atlântico, 115. Entrada: R$ 25, pelo pix [email protected]

Country Beat - Show com a dupla Mateus Félix e Leo Souzza, compositores de hits como “Pipoco” (Ana Castela). O ritmo mistura sertanejo e funk. A partir das 16h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Feira da Coophatrabalho - Com animação do duo Vosmecê e da cantora Beca Rodrigues, a feira tem gastronomia, artesanato e muito mais. A partir das 17h, na Praça Marcelo da Silva, na Av. Florestal, 845. Entrada é gratuita.

Festival Shivaratri - Festividade importante do hinduísmo, tem uma programação pensada para o autoconhecimento e bem-estar. O evento promete terapias e oráculos acessíveis a todos, além de alimentação consciente e produtos naturais, artesanais e terapêuticos. Será das 18h às 23h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Os Garotin - De São Gonçalo (RJ), o trio se apresenta gratuitamente em Campo Grande nesta sexta-feira e sábado. Com um Grammy Latino na bagagem, o grupo mistura elementos de Soul Music, MPB e Pop. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Alice no País das Acrobacias - O espetáculo propõe uma releitura do clássico “Alice no País das Maravilhas”, com uma combinação de teatro, dança e acrobacias. Começa às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

“Eles Não Usam Black Tie” - A peça, que é um clássico do teatro brasileiro, será apresentada pela ADOTE - Escola e Companhia de Teatro. A partir das 19h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653. Entrada: ingressos a partir de R$ 25.

“Pronto! Socorro!” - O comediante Diego Besou promete um espetáculo como você nunca viu sobre a área da saúde. Com personagens que vão de enfermeira a acompanhante, Diego vai contar histórias que só quem já trabalhou em hospital é capaz de contar. A partir das 20h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: ingressos a partir de R$ 30 pelo site.

“O Bem Amado” - O clássico espetáculo será apresentado pelo Grupo Fulano di Tal. Depois, será realizada uma roda de conversa. A partir das 20h, no Grupo Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

Flashback Abrindo o Baú - O evento promete as Melhores dos Anos 1970, 80 e 90 com os DJ's Simmu, Helton Moreno e JB. Começa às 21h, no Corumbar, localizado na Rua Padre João Crippa, 2619. Entrada: ingressos por 10,00 antecipado ou 20,00 na portaria.

