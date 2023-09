Sabadão tem Sesc Infantil, feira do vinil e roda de samba Misturô na Capital

A chuva passou e hoje é dia de curtir a programação que rola em Campo Grande! Confira o que fazer neste sabadão (9) com a família e amigos:

Torneio de Xadrez Blitz - É a programação do Clube Richard Reti, valendo rating da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez), LBS (Liga Brasileira de Xadrez) e FIDE (Federação Internacional de Xadrez). Será das 14h às 21h, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A terceira edição da Vitrine Coletiva reunirá 15 brechós expositores e terá garimpos vindos de Brasília - DF. Durante o evento será feito o sorteio com garimpos e um vale compras com qualquer expositor presente. Será das 15 às 20h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Sesc Encena Infantil - Os pequenos vão curtir o espetáculo “Batucando Histórias”, com mensagens educativas em forma de brincadeiras, cantigas e humor. Começa às 16h, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Feira do Vinil - A Feira do Vinil CG em parceria com seis lojas e a cervejaria Eden Beer realiza uma edição especial com mais de 4 mil discos disponíveis para garimpo. Para animar o evento tem discotecagem dos DJs Amarelo Drama e Tatiana Samper. A partir das 17h, na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Roda de Samba Misturô - A tradicional Roda de Samba Misturô acontece no Laricas Cultural neste sabadão, com Isabelle Ramos e Angelique. O evento também terá a participação de Beca Rodrigues e o samba de gafieira ficará por conta de Aline Alfaia e Lai Zucareli. Será a partir das 17h30, no Laricas Cultural, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 10, até às 21h.

Brava Gente - Diretamente de Santa Catarina, a Festa Brava Gente chega em Campo Grande em mais uma edição com DJ Magão, MurphyDee e Japão e DJ Marco, do projeto Discopédia, trazendo um set 100% em Vinil para comemorar os 50 anos do HipHop Mundial. Começa às 19h, no LA Burgerz, localizado Rua Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 25, pelo site.

"Singulares - Solos de Danças" - Jackeline Mourão e Ralfler Campagna, bailarinos da Cia Dançurbana experimentam a criação de solos no projeto "Singulares - Solos de Dança". "Talvez seja isso" é um projeto inacabado que atinge a inquietude e curiosidade. O solo é encenado por Jackeline Mourão. Os espetáculos são gratuitos, mas é preciso realizar a reserva. Começa às 19h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita, reservas pelo site.

Soka Fofo - Neste sábado terá a edição da festa Soka Fofo, no lineup da festa, Pablo Pacheco, Diniz e Jubba estão preparados para animar o Kafofo. Começa às 00h, na Rua Doutor Temistócles, 112. Entrada: R$ 30, antecipado e R$40 na hora.

