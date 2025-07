Sábado agitado: música, cultura e festas tomam conta de Campo Grande

O sábado (5) promete agradar todos os gostos em Campo Grande. A programação cultural da Capital reúne música ao vivo, eventos ao ar livre, festivais nostálgicos e feiras com gastronomia e arte local. Confira:

Sábado (5)

Linkin Park Cover BR: Uma das principais bandas cover da cena nacional traz o melhor do nu metal. A partir das 20h, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada a partir de R$ 40.

Love – Pôr do sol, música e natureza: Evento ao ar livre com música boa e clima descontraído. Será a partir das 16h, na Lupland Biergarten, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada a partir de R$ 120.

Keep Emo Alive: Festival para reviver os anos dourados do emo com muito lápis preto e nostalgia. A partir das 17h, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada a partir de R$ 40.

Feira Ziriguidum: Arte, cultura, gastronomia e atrações musicais na praça. Será das 16h às 22, na Praça do Preto Velho, na Avenida Fábio Zahran. Entrada gratuita.

Feira Cultural Coopharádio: Tradição cultural com artesanato, música e boa comida. Será das 17h às 22h, na Praça V – Coopharádio. Entrada gratuita.

Festa do Padroeiro São João Batista: Comidas típicas, bebidas e brincadeiras para toda a comunidade. A partir das 19h, na Paróquia São João Batista, na Rua Francisco Sabino, 58. Entrada gratuita.

