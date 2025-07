Sábado de festa: Humberto & Ronaldo, tributos e feira agitam Campo Grande

Campo Grande promete um sábado (19) movimentado para os fãs de música e cultura.

A programação vai do sertanejo do festival “Cê Tá Doido” aos tributos a Bon Jovi, ABBA, Linkin Park e System of a Down, além de uma noite de Country e Blues e a já conhecida Feira São Bento, com entrada gratuita e clima familiar. Confira:

Cê Tá Doido Festival: Shows com Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, às 16h, com entrada a partir de R$ 240.

Especial Linkin Park e System of a Down: Tributo especial com grandes sucessos das duas bandas. Será no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668,às 18h, com entrada a partir de R$ 35.

Bon Jovi Tribute – MS Tributo Festival: Será com a banda campo-grandense HITMA, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, a partir das 20h, com entrada a R$ 30.

Country e Blues: Noite de guitarras, riffs e groove em clima de estrada. Será no Mirante PUB, na Rua Dr. Zerbini, 53, às 20h, com ingresso a R$ 20.

ABBA The History in Concert: O maior tributo à banda ABBA da América Latina, com banda e orquestra. Será no Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes, às 21h, com ingressos a partir de R$ 80.

Feira São Bento: Gastronomia, música ao vivo, artesanato e empreendedorismo. Na Praça República do Líbano, localizada na Avenida Primeiro de Maio, das 18h às 22h, com entrada gratuita.

