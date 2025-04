Sábado é de Chitãozinho e Xororó na Expogrande

Chegou o fim de semana, e para a alegria de muitos, o sertanejo ‘raiz’ marca presença neste sábado (5) em Campo Grande, com show da icônica dupla Chitãozinho e Xororó durante a 85º edição da Expogrande.

Já para quem não é tão chegado assim no sertanejo, o Capivas conta com presença do DJ Gustavo Freitas, com repertório de música eletrônica e mix.

Confira a agenda cultural do JD1 para este sábado:

Chitãozinho e Xororó - O sertanejo raiz domina a expogrande no Sábado com a dupla das evidências. A partir das 18h, no Parque de exposições Laucídio Coelho. Entrada: A partir de R$ 40,00. Veja no site.

DJ Gustavo Freitas - Leva muita música eletrônica e mix para o Capivas Cervejaria no sábado, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Festa Colocada Ed Pesadona - A Colocada é para quem quer curtir nosso bom e velho pop e também explorar novas experiências. Ponto Bar, a partir das 18h.

Feira Ziriguidum - A Feira Ziriguidum chega à sua 20ª edição com atrações culturais, gastronomia e produtos criativos. O público poderá curtir apresentações de Sandrim, Pretah e da Cia. Apoema, entre outras surpresas. Horário: 16h às 22h. Local: Praça do Preto Velho - Jardim Paulista. Entrada: gratuita

