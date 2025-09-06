Menu
Fim de Semana

Sábado é dia de Feira com mais de 180 expositores e Pantanal Fashion Week; confira

Música ao vivo, gastronomia, moda, escalada e tributos ao rock agitam Campo Grande

06 setembro 2025 - 08h49Da redação
Feira ZiriguidumFeira Ziriguidum   (Leo Sales/Divulgação)

Campo Grande terá sábado repleto de música, cultura e gastronomia em todas as regiões da cidade. A programação deste sábado (6) reúne opções para todos os gostos: de feiras culturais com entrada gratuita a shows de rock, tributos, celebrações de aniversário e até campeonato de escalada.

As atrações começam à tarde e seguem até a noite, movimentando praças, bares e espaços alternativos com arte, comida, moda e muita música ao vivo.

Sábado (6)

Ziriguidum – 2 Anos: Feira com mais de 180 expositores e atrações musicais, das 16h às 23, na Praça do Preto Velho, localizada na Avenida Fábio Zahran, com entrada gratuita.

Feira Cultural Coopharádio: Economia criativa, gastronomia, artesanato e música das 17h às 22h, na Praça V, Coopharádio, com entrada gratuita.

MISBEHAVIOUR REVISITED – Despedida histórica: Banda de rock de Dourados encerra trajetória com show de duas horas, repleto de clássicos, às 20h, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, com entrada a partir de R$ 30.

Safari 15 anos – Noite animal: Rock, blues, DJ, burgers, chopp e drinks em celebração especial, às 17h, Safari Burger & Grill, na Rua José Antônio, 1870, com entrada a R$ 15.

Tributo Rolling Stones – Four Stones no Growler: Clássicos do rock como “Satisfaction” e “Start Me Up” às 18h, no Sunset Growler Station, na Avenida. Afonso Pena, 5668, com entrada a R$ 20.

Campeonato de Bouldering: Competição de escalada olímpica sem corda, às 16h, no El Montés, no Ginásio de Escalada, Rua Barão de Melgaço, 444, com entrada a partir de R$ 15.

Pantanal Fashion Week: Continuação da programação com desfiles e oficinas culturais, às 20h30, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, com entrada gratuita.

 

