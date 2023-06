Sábado na Capital tem circo, arraiá e oficinas

O fim de semana chegou, e com atividades que vão desde shows e oficinas até circo e festival, o que não falta são opções neste sábado (24), com garantia de entretenimento para toda a família. Confira:

Pagode da Nuala - Comemorando 1 ano, o pagode da Nuala tem edição especial neste sábado. Entre as atrações estão Jubba, Gaga Funkeira, Negabi, Sarará Kriolo. Ah, e a organização conta com a solidariedade do público. Junto à Casa Satine, o pagode da Nuala vai receber doações de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal que serão repassados para pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade social. Será a partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00.

Arraiá do Vai quem Qué - O Ismac (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas) realiza o já tradicional arraiá neste sábado. Com comidas típicas e atrações como Fred dos Teclados e convidados. A partir das 18h, na Rua 25 de Dezembro, 262. Entrada é gratuita.

Biblioteca Estadual - A Biblioteca Estadual de Mato Grosso do Sul abriu a exposição “Histórias de Amor” com uma seleção de livros clássicos e contemporâneos que falam desse sentimento tão avassalador. Está aberta das 8h às 13h, e fica localizada no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho. Entrada: Gratuita, para fazer a carteirinha de empréstimo de livros é necessário um documento com foto e comprovante de residência.

Exposição I Prêmio Ipê - Está rolando até o dia 30 as exposições "Matriz", de Maria Chiang, e "À Deriva", de Gabriel Martins, na Plataforma Cultural. No silêncio das imagens em serigrafia de “Matriz”, Angélica apresenta o cotidiano de amigos e conhecidos guarani-kaiowá que vivem em áreas de retomada. Nos enunciados de “À Deriva”, Gabriel apresenta palavras que deram nome e sentido a conflitos que o atravessam. Será das 7h às 12h e das 14h às 19h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Oficina “Oráculo” do Rio au Teatro - O Corpo como Oráculo, o despertar do divino através do nosso corpo. A artista Surya Marielle faz um percurso físico/simbólico/performativo. A oficina é destinada a pesquisadores de arte performativas e a quem quiser mergulhar num trabalho sobre o ritual e o símbolo como forma de expressão e conhecimento do ser sutil e profundo. É um trabalho que cruza o sensorial e perceptivo de ações que se tornam extra cotidianas e se enchem de metáforas e vida. Será das 9h30 às 12h30, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Sesc Arte para Crianças – A oficina deste sábado é “A arte da colagem sobre tela”, às 15 horas. O ingresso, gratuito, deve ser retirado meia hora antes. A atividade de colagem é para crianças de a partir de 5 anos, acompanhadas do responsável, e é preciso levar os seguintes materiais: 1 tela de pintura de 30x40 cm ou aprox., 1 tesoura sem ponta, 1 revista velha, 1 cola branca, 1 pincel largo e 1 pacote de canetinhas hidrocor. Em seguida, o Sesc Encena Infantil apresenta o espetáculo “No Caminho da Roça”, com Edu Brincante e Gabi Cantante. Com uma narrativa lúdica, a peça mescla as linguagens cênicas, musical, narrativa e do brincar. A partir das 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem contação de histórias com Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem picadeiro chegando em Campo Grande! Nesta sexta é a estreia do Circo Mundo Mágico, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Será às 16h, 18h e 20h. No Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: Ingressos no site.

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa a celebrar a 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana. Nesta sexta a programação se inicia às 19h com missa de abertura; seguido de show de Olavo Netto e Duda Marques. Está marcado para começar às 19h, na Av. Afonso Pena, 377. Entrada é gratuita.

Sarau Multicultural - O ateliê Ramona Rodrigues apresenta mais uma edição do Sarau Multicultural neste sábado. Haverá artesanato, cinema, gastronomia, histórias, música, poesia e teatro. Está marcado para as 19h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na rua 14 de Julho, 1431. Entrada é gratuita.

Festival Mahila - Na quarta edição, o festival traz a Campo Grande a mostra de dança, workshops e o espetáculo "Elementos". Na primeira noite de evento, o show de abertura é com a banda de percussão Tribos da Areia formada exclusivamente por mulheres, e participação da Cia Isa Yasmin e Adelyah Gomes, seguido pela apresentação das ministrantes dos workshops e grupos e companhias locais. Começa às 19h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

