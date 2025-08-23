Menu
Fim de Semana

Sábado promete com feiras, festival gastronômico e stand up em Campo Grande

Confira os eventos da agenda cultura da Capital

23 agosto 2025 - 09h10Sarah Chaves
Raphael Ghanem, comedianteRaphael Ghanem, comediante   (Divulgação)

Campo Grande está repleta de opções culturais e de entretenimento para todos os gostos neste sábado (23). Para os fãs de beleza, o Curso de Skincare com Produtos Coreanos promete ensinar técnicas e segredos de beleza asiáticos no Turis Hotel Centro, com horários variados.

Se você é fã de um bom café, a Coffee Party Cheirin Bão no Pátio Central Shopping vai oferecer uma experiência única com drinks de café e delícias a partir das 10h. À noite, o humor toma conta com o espetáculo de stand up de Raphael Ghanem no Bosque Expo. Confira:

Sábado 

Produtos coreanos para skincare – Quer ficar com a pele perfeita igual as atrizes e atores de dorama? Esse role é para você então!  Com três horários disponíveis, um curso de skincare com produtos asiáticos ensinará técnicas para os campo-grandenses viciados na cultura coreana. O evento acontece no Turis Hotel Centro - Rua Alan Kardec, 200 – Amambai, as 9h, 15h e 18h30. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Coffee Party Cheirin Bão – Por que não aproveitar a nova moda? Pensando nisso, a festa de café da manhã mais agitada de Campo Grande será realizada amanhã com drinks de café, pão de queijo, salgados e muito mais. A ‘festa’ começa a partir das 10h no Pátio Central Shopping - Rua Mal. Rondon, 1380 - Centro. Entrada gratuita (reserva deve ser feita com antecedência aqui).

Raphael Ghanem - Se É Que Você Me Entende – Os fãs da comédia terão ainda um espetáculo de stand up comedy a partir das 21h30 no Bosque Expo - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada a partir de R$ 40 (aqui).

1ª Feira Gastronômica São Bento – A Feira São Bento irá realizar o primeiro festival gastronômico com comidas variadas no sábado. A feira estará aberta das 18h às 22h, na Praça República do Líbano - Av. Primeiro de Maio. 400-498 - São Bento. Entrada gratuita.

Festa Ciclone – A música underground também marca presença em Campo Grande neste final de semana com a apresentação de Elcadh, Allan Gabriel e Amandaka. O evento será realizado a partir das 19h, no CapivaS Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro. Entrada R$ 10.

Bailão Nerd - Edição Campo Grande – Os nerds terão seu pontinho de encontro no Blues Bar para aproveitar o evento nacional para amantes de games, mundo geek, cultura asiática, animes e super-heróis. A programação está marcada para acontecer a partir das 21h, na Rua 15 de Novembro, 1186 - Centro. Entrada a partir de R$ 40 (aqui).

