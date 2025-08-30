Sábado tem dança, música, humor e cinema a preços promocionais em Campo Grande

O último sábado (30) do mês chega recheado de atrações em Campo Grande. A agenda cultural reúne opções para todos os gostos: desde o 4º Festival Internacional Arabesk de Danças, que abre a manhã no Centro Cultural José Octávio Guizzo, até festas e shows que embalam a noite com rock, samba, humor e discotecagem.
Além disso, a Semana do Cinema segue com ingressos promocionais em cartaz nas salas da cidade.
Sábado (30)
4º Festival Internacional Arabesk de Danças: Competições e mostras de danças árabes e ciganas. às 8h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo – Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453, com entrada a partir de R$ 12,50.
Samba Rock da Lup: Mistura de rock, pagode e música brasileira em clima de festa. A partir das 17h, na Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, com ingressos a R$ 30.
Lowdown – O verdadeiro grunge está de volta!: Show revive a atitude e o som pesado dos anos 90. Será às 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Afonso Pena, 5668, com ingressos a partir de R$ 25.
LABHITS Nacional: Homenagem a Engenheiros do Hawaii, Titãs, RPM e IRA! Às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, com ingressos a partir de R$ 30.
Dois Caras e Um Copo: Show de humor irreverente com dois comediantes campo-grandenses. Às 20h, no Cegê Comedy Club, na Rua Cadênio, 55, a partir de R$ 15.
DJ Gabriel Brum – Festa Vibe Carioca: O DJ carioca traz energia e sonoridades quentes para a noite, às 23h, na Non Stop Club, na Rua Pimenta Bueno, 127, a partir de R$ 15.
Semana do Cinema: Ingressos promocionais em cartaz nos cinemas da cidade (Cinemark, Cinépolis, UCI).
