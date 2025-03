SÃ¡bado tem Enterro dos Ossos, DJ Lattyna, pagode e teatro para a crianÃ§ada na Capital

Ainda tem muita folia! O fim de semana tem enterro dos ossos com o Bloco Forrózeiros, Qubera-ossos e Eita! na rua em Campo Grande. Tem também feiras, rock e forró nos bares da Capital. Confira a programação da Agenda Cultural do JD1 para este sábado (8)!

Festival de Natação Círculo Militar - Para quem quiser acompanhar o festival especial ao Dia internacional da mulher. A partir das 9h, no Círculo Militar de Campo Grande.

Aulão fitdance - Sinal para sair do sedentarismo. Muito ritmo e dança no aulão de fitdance. Será das 9h às 10h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada é gratuita.

Patrulha Canina - A Patrulha Canina está de volta para salvar o planeta Terra em mais uma aventura. Começa às 15h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 70,00 ingressos no site.

Feira Mixturô - Mix de cultura, artesanato, empreendedorismo e gastronomia, em uma edição especial ao Dia das mulheres. Será das 16h às 22h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Bloco Eita! - Em clima de enterro dos ossos, o bloco Eita! traz DJ Gikka, DJ TGB, Silveira, Charanga Eita!, Dovalle e Karla Coronel. A partir das 16h, no Monumento Maria Fumaça. Entrada é gratuita.

Bloco Quebra-ossos - União dos blocos Estação Hip Hop, Cabeça Feita, Língua Loka e Tomba Lata traz rap, reggae, samba, batuque com ar de folia. Começa às 16h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Bloco Forrózeiros - Enterro dos ossos, no estilo carnaforró, com Gabriel Chiad, Forró Ipê de Serra, Flor de Pequi, Dj Todi. Além de várias participações especiais por conta do dia da mulher. Será das 17h às 00h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

DJ Lattyna - Noite de pop, hiphop e funk para variar os ritmos da ressaca de Carnaval. Começa às 17h, no Capivas. Entrada é gratuita.

Unidos por um bom pagode - Para fechar com chave de ouro esse enterro dos ossos com DJ Julio Prodigy. A partir das 17h30, no Lupland Biergarten. Entrada: R$ 50,00 ingressos no site.

Woman’s Rock - A banda Rocket traz os lássicos do Hard Rock e Rock N' Roll. E a banda Hellora vem com muito Heavy Metal. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 20,00 ingressos no site.

Chokito - O enterro dos ossos no Madonna apresenta o cantor Chokito com muito samba e pagode. Começa às 18h, no Madonna. Entrada é gratuita.

Forrózinho com Ipê de Serra - Sextou em ritmo de forró no Quiça. Começa às 19h, no Quiça, localizado na Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Show tributo à Tina Turner e Janis Joplin - A cantora Erica Espíndola promete transformar a noite em uma celebração de força e liberdade feminina. Começa às 19h, na Rua da Divisão, 806. Entrada: R$ 57,57 ingressos no site.

Charlie Brown Jr Tributo - O Charlie Brown Jr. + Pitty & Detonautas chegam ao Blues Bar pela banda Kefla. Começa às 19h, no BLUES BAR. Entrada: R$ 35,00 ingressos no site.

Foogha + Lockdown em: A incrível história do grunge - Uma noite de muito som e energia, com os clássicos de Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden e muito mais! A partir das 21h, no Mirante PUB. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

