Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira

Campo Grande terá um fim de semana recheado de atrações para todos os gostos. Confira:
Sábado (18)
17ª Oktoberfest – CTG Tropeiros da Querência - A tradicional festa alemã retorna com muita música, chopp gelado e pratos típicos. A banda Reprize anima o público, que também poderá participar do Concurso de Chopp de Metro. Será das 19h à 0h, na Rua Miguel Sutil, 445, com ingressos a R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (na hora).
1 ano de Curral 67 - Celebração do 1º ano do Curral 67, que promete uma noite inesquecível a partir das 20 horas, no Gran Murano Buffet, localizado na Avenida Mato Grosso, 5046. Para marcar a data, o evento sertanejo traz ao palco nomes consagrados: Patrícia e Adriana, Loubet, Sócrates e Matheus.
Acelere a Solidariedade – Exposição de Carros Antigos - Mais de 300 veículos clássicos estarão em exposição no estacionamento do Comper Itanhangá. O evento inclui música ao vivo, sorteios e arrecadação de alimentos para o Instituto Hiltrudes Pereira. Será a partir das 16h, no Comper Itanhangá, localizado na R. Joaquim Murtinho, 1679, com entrada gratuita (sugestão: 1 kg de alimento não perecível).
Miss Beleza Gay MS 2025 - O concurso estadual celebra diversidade e representatividade, com cinco candidatas disputando o título que garante vaga no Miss Gay Brasil 2026. Será das 19h às 22h, no Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453, com entrada gratuita.
Oktoberfest Canalhas - Versão urbana da festa alemã, com chope artesanal, comidas típicas e shows de DJ Julio Prodgy, American Radio e Coquetel Blue. Será das 17h às 23h, na Rua Oceano Atlântico, 99, com ingressos a R$ 20 (área comum) e R$ 140 (open bar) no Sympla.
Tributo Charlie Brown Jr. com Overall - O Irlandês Pub apresenta uma maratona musical com Enya Soares, Éder Nobre, Bortoti e, na sequência, a banda Overall em um tributo energético a Charlie Brown Jr. Será das 17h às 3h30, no O Irlandês Pub, localizado Rua Oceano Atlântico, 115, com ingressos a partir de R$ 30 (2º lote) no Sympla.
Angels and Demons – Non Stop Club - Festa temática divide o público entre céu e inferno, com duas pistas e DJs de funk e tribal house. Será das 23h às 6h, será na Non Stop Club, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127, com ingressos pista a partir de R$ 15 e camarote open bar (23h às 2h) a partir de R$ 40 no Sympla.Reportar Erro