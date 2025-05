Sábadou é de música com Maiara e Maraisa, Léo Santana e Cat Dealers

Com atividades para toda a família, este sábado (17) será marcado por muita música na Capital, com Maiara e Maraisa, Léo Santana e Cat Dealers animando o Festival Mexidinho, além de atividades para toda a família.

Confira Agenda Cultural do JD1 para este sábado:

Festival Mexidinho: No Shopping Bosque dos Ipês, Maiara e Maraisa, Léo Santana e Cat Dealers comandarão o 'sabadou', com ingressos a partir de R$ 110, e podem ser adquiridos pelo Santo Show.

Make Emo Great Again: Festa temática com rock emo, franja e nostalgia. A partir das 17h no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, com entrada a R$ 10.

Feijuca com Samba + DJ Fidel 067: Feijoada com caipirinha e samba no almoço, e DJ à noite. Será das 11h às 14h30 e a partir das 18h, no Má.donna, na Rua 14 de Julho, 2459.

O almoço está a partir de R$ 45, e ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, já a noite, a entrada será gratuita.

Baile das Safadas – Edição Largados e Pelados: Decoração imersiva e clima de festa inusitada na Non, na Rua Pimenta Bueno, 127, a partir das 19h.

Tributo System of a Down: Clássicos da banda no palco do Mirante Pub, na Rua Dr. Zerbini, 53, a partir das 21h. Ingressos no Articket.

Colocada Apetitosa: Festa com funk, tech e pop. Será a partir das 20h30, no Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103. Entrada a R$ 15.

Ópera Queen – Tributo a Queen: Noite com grandes sucessos da lendária banda britânica. Será a partir das 19h, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668. Ingressos pelo Sympla.

Festa da Bandeira do Haiti: Almoço com pratos típicos e celebração cultural. Será a partir das 11h, na Igreja Divino Espírito Santo, na Rua Coleta Ana de Góis, 46. Ingressos a R$ 15, reservas pelo contato (67) 98125-3606.

Espetáculo “Huma”: Peça sobre libertação feminina e resistências. Às 16h, no Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. A entrada será gratuita.

