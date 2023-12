Sabadou! Hoje tem Feira São Chico, pagode e programação de Natal na Capital

Ainda dá tempo de curtir o sabadão antes do Natal. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SÁBADO (23)

Papai Noel nos shoppings - Shopping Norte Sul Plaza das 11h às 22h; Shopping Bosque dos Ipês será das 14h às 21h; Shopping Campo Grande será das 14h às 22h.

Encontro de Brechós - Será a última edição do ano! Serão pelo menos 15 brechós participantes com centenas de peças a partir de R$ 5. Começa às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Natal da Hámor - A livraria independente Hámor estará no Bem Te Vi café para um encontro entre cafés e livros. Essa é a oportunidade para quem precisa adquirir ainda um presente para o Natal. Será das 14h às 18h, na Rua José Antônio, 1479. Entrada é gratuita.

Feira de Natal – Feito à Mão - No evento, 11 associações de artesãos de produtos variados, totalizando 150 expositores, vão participar. Além disso, vai ter atrações culturais. Será das 15h às 22h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - A última edição da Feira São Chico do ano traz a Orla Morena expositores de moda, gastronomia, artesanato e música. Será das 16h às 21h, na Orla Morena. Entrada é gratuita.

Salgadinho - O cantor de pagode, Salgadinho, se apresenta em Campo Grande neste sábado. O pagodeiro começou sua carreira no grupo Katinguelê e compôs um dos principais sucessos do ritmo durante a década de 1990, como "Inaraí", "Recado a Minha Amada", "Cilada", entre outros. Começa às 16h, na Arena Sunset, localizada na Av. Três Barras, 1145. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Slam Plural - A edição de dezembro da batalha de poesias Slam Plural ocorre neste final de semana. Para participar é preciso possuir no mínimo três poesias autorais e se inscrever pelo formulário. Durante a batalha serão arrecadados alimentos não perecíveis e brinquedos. A partir das 17h, no Palco da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Pagodin no Ponto - Neste sábado, a programação é de pagodinho no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

Rock Christmas - O show especial natalino terá Bêbados Habilidosos no palco da Sunset Growler. A partir das 18h, na Sunset Growler, localizada na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site.

Show de Facas Voadoras - A banda promete uma boa noite! Começa às 18h, na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada: a partir de R$ 15.

Cidade do Natal - Terá show de Fabiana Hilgert, Nando Dutra e Parada Natalina. A partir das 19h, nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Natal no centro - O público irá curtir a Parada Natalina e show sertanejo com o grupo Os Filhos de Campo Grande. A partir das 19h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Catedral Erudita - A programação contará com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e Coro Lírico Cant’Arte, com participação de Grupo Mais Brasil e regência do maestro Martinelli. Começa às 19h30, na Igreja Cristo Luz, localizada na Av. Bandeirantes, 2.306. Entrada é gratuita.

Made in Campão - Quem aí quer curtir música boa? Terá show da banda Curimba, Made in Samba e DJ Nuala. Começa às 20h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3.285. Entrada: a partir de R$ 30.

Labhits - No último labhits do ano, que promete ser a melhor edição, terá os hits de Pitty, Mamonas Assassinas, CPM22, Charlie Brown JR, Aerosmith, Bon Jovi, Queen, Guns n' Roses e muito mais. Será às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 30, pelo site.

Reggae na Vizu - A edição Jingle Bongs do Reggae na Vizu acontece neste final de semana com performance de tecido acrobático e feira rippie. No set, Dubmistah, Sadim, Manuzera e Édipo Ortiz se apresentam. Começa às 21h, na Rua Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 20, pelo site.

Sunset Louge Bar - Dj Gikka e MW se apresentam na Sunset Louge Bar em uma festa de Natal. A partir das 22h, na Rua do piano, 841. Entrada é gratuita, até às 23h.

Festa Colocada - Neste sábado haverá Colocada Renaissance ACT ll, na Loop Music. Começa às 23h, no Music Hall, localizado na Rua Doutor Temistocles, 91. Entrada: R$ 20, pelo site.

