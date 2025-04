Sabadou tem Vintage Culture, feira, brechô e muito mais na Capital

O mês se aproxima de seu fim, e neste último sábado (26) de abril, o que não falta é entretenimento para o campo-grandense.

Desde show do Vintage Culture e stand-up e feiro e brechó, todo mundo tem algo para aproveitar e encerrar o mês com um ‘sabadou’ daqueles.

Confira a agenda do JD1 para este sábado:

Vintage Culture - Greenvalley: O DJ sul-mato-grossense mais famoso do mundo comanda a pista em uma edição especial da icônica festa eletrônica no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 22h, com entrada a R$ 180.

Espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”: O espetáculo do Circo do Mato trás humor, arte e inclusão. O show será realizado na Casa de Ensaio, na Rua Visconde de Taunay, 203, às 19h30, com entrada gratuita.

Stand-up “De Borracha à Bombacha” - Cris Pereira: Do "Praça é Nossa" direto para o Palácio Popular da Cultura. O show será a partir das 21h, com entrada a R$ 60.

Feira do Teatro: Evento terá música, arte, gastronomia e cultura. Será realizado na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. A feira começará às 18h30, com entrada gratuita.

1º Bosque Retrô: Encontro de vinis, brechós, antiguidades, carros antigos, mais show da banda Alzira’s no domingo. Isso mesmo, o evento acontece no sábado e no domingo, das 10h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

2º Festival Filhos da Jamaica: Evento terá capoeira, cultura afro e integração. Será realizado na Escola Hércules Maymone, às 15h30, com entrada gratuita.

Beats no Terraço – Funky Fresh: Evento acontece na Travessa Ana Vani, 51, às 15h, com entrada a R$ 60.

