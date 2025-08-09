Samba, shows e feira: Confira a agenda deste sábado em Campo Grande

O sábado (9) promete ser agitado em Campo Grande com uma programação diversificada para todos os gostos. Seja você fã de música, dança, gastronomia, a cidade oferece uma infinidade de opções para curtir o fim de semana com a família e os amigos.

De festivais e shows a feiras e eventos culturais, há algo para todos. Confira a agenda e escolha sua atração favorita:

Sorteio da Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba - A programação oficial do Carnaval de Campo Grande 2026 começa com o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba. O evento contará com apresentações do grupo Sampri, Akonchego e da bateria da GRES Unidos da Vila Carvalho.

Horário: 17h

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal

Entrada: Gratuita

Espetáculo infantil “Dona Arara vai Casar” - O Grupo Deslimites apresenta uma peça sobre os desafios ambientais enfrentados pelos animais do Pantanal.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum no Pátio - Moda, gastronomia e artesanato no centro da cidade com show de Ariadne e seu projeto Brasilis.

Horário: 15h às 20h

Local: Pátio Shopping – R. Mal. Rondon, 1380

Entrada: Gratuita

Pagode da Nuala - O tradicional pagode da Nuala retorna com shows de Pegada de Macaco e DJ Barretinho.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10 + taxas (antecipados), pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pagode-da-nuala-09-08/3065929

DZ6 canta Charlie Brown Jr. - DZ6 traz a Campo Grande um show cheio de energia e respeito ao legado de Chorão e do Charlie Brown Jr.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dz6-canta-charlie-brown-jr/2976404

B-Day Rocker e Scoob - Os DJs Rocker e Scoob celebram aniversário com line especial de veteranos da cena noturna.

Horário: a partir das 19h

Local: Paraíba – R. Dr. Temistocles, 82

Entrada: Gratuita

Festa Puba Times - O Vizú Ateliê Bar recebe o duo Irmãos Ladeira e Conrado para uma noite de sonoridades que vão do hip hop à house music.

Horário: 19h30

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antonio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Meet & Truck - Encontro de caminhonetes com exposição de veículos raros e modificados, espaço kids, música ao vivo, praça de alimentação e premiações.

Horário: das 9h às 19h

Local: Altos da Av. Afonso Pena (antiga Cidade do Natal)

Entrada: 1kg de alimento ou agasalho

DJ set de Luca Lauri (NoPorn) - O DJ e produtor Luca Lauri retorna a Campo Grande com set que mistura house, disco e eletro.

Horário: a partir das 21h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: Gratuita até 22h30

ABBA + Bee Gees in Concert - Espetáculo que simula um encontro entre duas das maiores bandas disco dos anos 60, 70 e 80.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/abba-bee-gees-in-concert/3020136

Show de MC Neguinho do Kaxeta - Com hits como “Banheira de Espuma” e “Louco e Sonhador”, MC Neguinho do Kaxeta agita a noite com muito funk.

Horário: 22h

Local: Royal Club – Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20

Entrada: a partir de R$ 70

O Bando do Velho Jack - Show com uma das bandas mais queridas do rock sul-mato-grossense.

Horário: 22h

Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/o-bando-do-velho-jack-09-08/3038790

Show da banda Arca - A banda Arca estreia no Pizza Pub com muito nu metal para agitar a noite.

Horário: a partir das 21h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/a-arca-no-pizza-pub/3038089

Vem Garimpar - Evento reúne vinte brechós para incentivar a moda circular e a sustentabilidade.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Retrocar MS - Mais de 600 carros antigos em exposição e shows das bandas Alzira’s (17h) e Coquetel Blues (20h). Também participam expositores da Feira do Bosque da Paz.

Horário: 8h às 22h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457

Entrada: Gratuita

NAIP - Ambiente descontraído para curtir um bom som e reencontrar os amigos.

Horário: das 18h às 22h30

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-canalhas/3056392

SHAKE XXX - Edição especial da festa SHAKE com clima intenso, provocante e sem pudores.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club – Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/shake-xxx/3059213

Adoção Pet - Feira de adoção de filhotes para quem quer uma vida cheia de amor e lambidas.

Horário: das 16h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: Gratuita

Samba do Caramelo - Samba raiz na calçadinha do COPO com cerveja gelada e alegria garantida.

Horário: 20h30

Local: COPO Bar e Restaurante – Rua 14 de Julho, 2530 – Centro

Entrada: Gratuita

Festa do Branco – Roller Dance - Escola de patinação abre pista ao público com temática em branco.

Horário: das 16h às 20h

Local: Patinação Artística André Volnei – Rua Alegrete, 2034 – Monte Castelo

Entrada: a partir de R$ 20

